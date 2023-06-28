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Со дна Атлантики достали обломки батискафа "Титан"

Со дна Атлантики достали обломки батискафа "Титан"

Автор:
28 июня 2023 19:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Атлантический океан   Видео   батискаф   обломки   титан   титаник   
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Как и предполагалось, корпус раздавлен гидростатическим давлением.

Спустя полторы недели поисков пропавший батискаф "Титан" всё-таки отыскали. Вернее, то, что когда-то им было. Моряки достали со дна Атлантического океана самые крупные обломки глубоководного аппарата. Судя по видео, это раздавленный давлением корпус аппарата. Собственно, произошло то, что предвидели многие специалисты — батискаф и его экипаж уничтожила имплозия.

Сейчас обломки "Титана" находятся в порте канадского Сент-Джонса. Телеканал СBС сообщает, что сразу после швартовки судна Horizon Arctic с частями батискафа на борт поднялись следователи, чтобы начать работу по изучению обломков. Сообщается, что Совет по безопасности на транспорте Канады инициировал расследование инцидента в Атлантике.

Напомним, 18 июня туристический батискаф компании OceanGate Expeditions начал погружение к месту гибели лайнера "Титаник". Спустя полтора часа связь с кораблём-спутником прервалась. На борту батискафа находились 5 человек — основатель компании OceanGate Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. 

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Метки: Атлантический океан   Видео   батискаф   обломки   титан   титаник   
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17  комментариев
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511
Feto13 45 минут назад
А геймпад нашли?
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24k
Bar0 4 минуты назад
Зная, что люди погибли, сколько баблишка распилили? А, это же "другое"
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3k
Semёn 6 минут назад
Кто знает льготные былеты есть?
Соседу хочу предложить, десятый год ремонт делает...
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15k
_delphin_ 13 минут назад
Нефиг шастать там, куда Макар телят не гонял. Вышел в поле, пощипал землянику, комариков пошлёпал - и домой. Ну, на крайняк к нам, в Крым - у нас тут тоже погружения с аквалангом есть) А сильно вверх или сильно вниз - ну его в качель.
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74k
Viktor 13 минут назад
А чё, пустой эту скорлупу для пробы нельзя было опустить до дна!?
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4k
TOROID 14 минут назад
А в прошлые погружения почему не произошла имплозия?
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3k
Aleksandr M. 15 минут назад
Россия виновата, не иначе...
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30k
Григорий 16 минут назад
А почему все СМИ "забыли" про то, как они твиты со дна океана оттуда строчили? Может Бидон, зная, что у него импичмент на пороге, чуть затянул историю на пару дней и СМИ ее выплеснули именно в нужный ему момент? Переключение внимания с себя любимого.
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7k
x3matic Полчаса назад
Напомнило.
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11k
Sasa Полчаса назад
Я очень удивлен толщиной корпуса батискафа судя по фото. Не мудрено, что он не выдержал давление! Они там какие-то расчеты вели при конструировании или на авось выдержит?
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34k
Dobry vojak Svejk 56 минут назад
Долго это место пустовать не будет. Вопрос - кто следующий?
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