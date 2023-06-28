Со дна Атлантики достали обломки батискафа "Титан"

Сейчас обломки "Титана" находятся в порте канадского Сент-Джонса. Телеканал СBС сообщает, что сразу после швартовки судна Horizon Arctic с частями батискафа на борт поднялись следователи, чтобы начать работу по изучению обломков. Сообщается, что Совет по безопасности на транспорте Канады инициировал расследование инцидента в Атлантике.