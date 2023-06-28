Со дна Атлантики достали обломки батискафа "Титан"

Как и предполагалось, корпус раздавлен гидростатическим давлением.
Спустя полторы недели поисков пропавший батискаф "Титан" всё-таки отыскали. Вернее, то, что когда-то им было. Моряки достали со дна Атлантического океана самые крупные обломки глубоководного аппарата. Судя по видео, это раздавленный давлением корпус аппарата. Собственно, произошло то, что предвидели многие специалисты — батискаф и его экипаж уничтожила имплозия.
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Сейчас обломки "Титана" находятся в порте канадского Сент-Джонса. Телеканал СBС сообщает, что сразу после швартовки судна Horizon Arctic с частями батискафа на борт поднялись следователи, чтобы начать работу по изучению обломков. Сообщается, что Совет по безопасности на транспорте Канады инициировал расследование инцидента в Атлантике.
Напомним, 18 июня туристический батискаф компании OceanGate Expeditions начал погружение к месту гибели лайнера "Титаник". Спустя полтора часа связь с кораблём-спутником прервалась. На борту батискафа находились 5 человек — основатель компании OceanGate Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.
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Соседу хочу предложить, десятый год ремонт делает...
По некоторым сообщениям толщина его прочного корпуса была 130 мм и рассчитывалась на погружения до 3000 метров. Потом они что-то пересчитали по результатам тестовых погружений и увеличили глубину до 4000 метров. Увы. Пока прочный корпус был новый - он держался. Каждое погружение это микротрещины чуток ослабляющие прочный корпус. И вот результат.