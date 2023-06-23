Жуткая анимация демонстрирует, насколько глубоко покоятся обломки батискафа «Титан»

Чтобы представить эту глубину в контексте, портал MailOnline также создал график, сравнивающий ее со знаменитыми высотными сооружениями, включая Биг-Бен, Уиллис-Тауэр в Чикаго и Гранд-Каньон.

Гранд-Каньон, естественное геологическое образование в Аризоне, имеет высоту около 1828 метров — меньше половины глубины, на которой покоятся обломки «Титаника». Даже 829-метровый небоскреб Бурдж-Халифа в ОАЭ — самое высокое здание в мире — выглядит крошечным на фоне глубин Северной Атлантики.