Жуткая анимация демонстрирует, насколько глубоко покоятся обломки батискафа «Титан»

Увы, надежды найти пассажиров пропавшего батискафа «Титан» живыми оказались тщетными. Обломки подводного аппарата теперь покоятся на океанском дне рядом с «Титаником», и испанская анимационная компания MetaBallStudios создала видео, наглядно демонстрирующее, насколько это глубоко.
По ходу ролика в воде поочередно появляются разные достопримечательности, включая Эйфелеву башню, Статую Свободы и Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. В самом конце камера достигает глубины 3700 метров — дна Северной Атлантики, где покоятся останки «Титаника».
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Подводный аппарат «Титан», управляемый американской фирмой OceanGate, начал погружение в воскресенье утром, но всего через два часа связь с ним была потеряна. «Титан» должен был отправлять сигнал на свой корабль-базу, «Полярный принц», каждые 15 минут. В последний раз «пинг» от батискафа поступил в 15:00 по Гринвичу в воскресенье, когда аппарат находился прямо над «Титаником», своим пунктом назначения. Теперь обломки батискафа находятся рядом с обломками корабля на глубине около 3800 метров.
Чтобы представить эту глубину в контексте, портал MailOnline также создал график, сравнивающий ее со знаменитыми высотными сооружениями, включая Биг-Бен, Уиллис-Тауэр в Чикаго и Гранд-Каньон.
Гранд-Каньон, естественное геологическое образование в Аризоне, имеет высоту около 1828 метров — меньше половины глубины, на которой покоятся обломки «Титаника». Даже 829-метровый небоскреб Бурдж-Халифа в ОАЭ — самое высокое здание в мире — выглядит крошечным на фоне глубин Северной Атлантики.
Напомним, что на борту судна находился один из самых богатых людей Пакистана, Шахзада Дауд, вместе со своим 19-летним сыном Сулеманом. Также на экскурсию стоимостью около 250 тысяч долларов за одно место отправились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, генеральный директор Action Aviation в Дубае, и французский исследователь Поль-Анри Наржоле; их сопровождал генеральный директор OceanGates Стоктон Раш.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пустились по мОрю в грозу
Был бы прочнее старый таз
Длиннее был бы мой рассказ .
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"...Кто оказался миллиардерами в батискафе:
1. спонсировал избирательную кампанию Трампа (на борту с сыном)
2. владелец корпорации, опубликовавшей первой информацию по ноутбуку Байдена младшего
3. высокий военный, утверждавший, что ковид-19 произведен людьми
4. гендиректор концерна, связанный с производством глубоководных судов, по странной случайности отказавшийся передавать НАТО свою продукцию..."