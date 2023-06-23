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Сжало, как банку: в батискафе произошёл взрыв почти сразу после его погружения, все члены экипажа погибли

Сжало, как банку: в батискафе произошёл взрыв почти сразу после его погружения, все члены экипажа погибли

Автор:
23 июня 2023 08:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: OceanGate Expeditions   Ynews   Атлантический океан   Видео   США   байден   батискаф Титан   взрыв   имплозия   спасательная операция   
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Об этом сообщила береговая охрана США и компания-оператор пропавшего батискафа.В США начинают задавать неудобные вопросы Байдену: зачем была нужна многомиллионнная операция по спасению членов экипажа, если ему еще в день погружения "Титаника" стало известно, что скорее всего выживших нет. Почему он скрывал информацию от общественности?

После пяти дней поисков пропавшего батискафа, надежд на то, что кто-то из членов экипажа мог остаться в живых, нет. Все, кто находился на его борту погибли от взрыва. ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа Titan вскоре после его погружения - сообщает издание WSJ. Секретная гидроаккустическая система услышала звук предполагаемого взрыва неподалеку от места, где были найдены обломки батискафа. Поиски же с помощью этой системы подводного аппарата были начаты сразу после потери с ним связи. Зафиксированный звук был похож на направленный внутрь взрыв (имплозию). Позже в том же месте были обнаружены фрагменты Titan - посадочная рама и задняя крышка.


Эти данные дают основание полагать, что находящиеся внутри люди погибли еще до того, как у них закончился кислород. К этому неутешительному выводу пришли и сотрудники береговой охраны США, и компания-оператор, организовавшая погружение батискафа.


В заявлении компании Ocean Gate говорится, что погибшие путешественники были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время”.



Если говорить о хронологии развития событий, то она такова:


  • В воскресенье, 18 июня, около 9 утра: батискаф стартует со вспомогательного судна «Полярный принц» и начинает свое двухчасовое погружение к обломкам «Титаника». По словам официальных лиц, он теряет связь с кораблем уже через 1 час 45 минут после спуска.
  • В тот же день начинаются поисковые операции. ВМС США обнаруживают акустическую сигнатуру, соответствующую взрыву, и передают эту информацию командирам, ведущим поисковые работы, сообщил CNN высокопоставленный чиновник. Но звук определен как «не окончательный», и поиски продолжаются.
  • В понедельник, 19 июня, береговая охрана США и Канады продолжают поиски пропавшего батискафа на поверхности и под водой. Канадский самолет и два самолета C-130 проводят воздушный и радиолокационный поиск, с помощью гидроакустических буёв прослушивают звуки в толще воды. Чиновники говорят, что если субмарина все еще цела, то, по приблизительным оценкам, у нее пассажиров кислорода останется на 70 до 96 часов жизнеобеспечения.
  • Вторник 20 июня. Сонар улавливает подводные шумы, которые фиксируются с 30-минутными интервалами. Береговая охрана США сообщает, что поиски источников звуков «дали отрицательные результаты». К спасательной операции присоединяются новые корабли и самолеты.
  • Среда, 21 июня. Береговая охрана США расширяет зону поиска, так как предполагается, что уровень кислорода в подводном аппарате достиг критического уровня. Развернут флот кораблей и специализированного оборудования, в том числе спасательная система ВМС США, способная поднимать суда со дна океана. Обнаружены новые подводные шусы, и оборудование дистанционно управляемого транспортного средства (ROV) перемещается, чтобы попытаться точно определить их координаты и происхождение, но безрезультатно. Начинают подниматься вопросы о том, что операторы OceanGate Expeditions отказались от проверки безопасности Титана.
  • Четверг, 22 июня. Около полудня по восточноевропейскому времени Береговая охрана США сообщила, что в районе поиска батискафа было обнаружено поле обломков. OceanGate заявляет, что считает, что пассажиры «к сожалению, погибли». Береговая охрана США сообщает, что было обнаружено пять крупных обломков подводного аппарата Titan, которые «соответствуют катастрофической потере барокамеры». Около 15:00 ET, контр-адмирал Джон Могер сообщает, что судно пострадало от «катастрофического взрыва», в результате которого погибли все пятеро на борту.


Почему мог произойти взрыв? На таких глубинах на подводный аппарат оказывается огромное давление, и даже малейший структурный дефект может иметь катастрофические последствия. И хотя композитный корпус „Титана“ был создан, чтобы выдерживать сильное глубоководное давление, любая погрешность в его форме или конструкции могла поставить под угрозу его целостность - в этом случае вероятность взрыва велика.


После информации о том, что ВМС США получили информацию о взрыве еще в воскресенье, но широкой общественности её не сообщили, в США начинают разгораться скандалы. Ветеран морской разведки США Джек Пособец считает, что президент США намеренно скрыл эти факты. «WSJ сообщает, что ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа «Титан» в воскресенье, но Байден придерживал эту новость до сегодняшних показаний информатора о Хантере (сыне американского президента. — Ред.). Всё это было отвлекающей операцией», — написал он в соцсетях.


«Гидролокатор ВМС США обнаружил взрыв субмарины «Титан» через несколько часов после того, как подводный аппарат потерял связь с материнским кораблем, и здесь возникает вопрос, для чего начинали многомиллионные международные спасательные работы», — заметил Пособец.


Похоже, история с батискафом все еще не закончена. Наверняка стоит ожидать громких расследований и интересных новостей.

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Метки: OceanGate Expeditions   Ynews   Атлантический океан   Видео   США   байден   батискаф Титан   взрыв   имплозия   спасательная операция   
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22  комментария
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16k
Patmaz 2 часа назад
- Я мечтаю увидеть своими глазами "Титаник" и умереть.
- Ни слова больше...
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5k
Евгений Д 45 секунд назад
Что за идиоты- аппарат не оборудован даже простейшими средствами (маяк, бикалка, черный ящик) и не готов к таким погружениям. Управление просто смешное и не дублируется (батарейка сядет и все).
Но жажда заработать на авось победила здравый смысл.
Вот и печальный итог
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11k
DumDum 2 минуты назад
"Так вот кто взрывал СП2 под управлением Залужного!"
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2k
Хачик 5 минут назад
Им(создателям аппарата) не раз указывали на недостатки конструкции, но во главе угла - ДЕНЬГИ!!!
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4k
Феликс Дзержинский 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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389k
Алексей 10 минут назад
при том еще на след.день говорили что связь с батикафом установлена
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33k
Андрей Иванов 10 минут назад
Завтра во всех газетах
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15k
Мистер Фикс 12 минут назад
https://youtube.com/shorts/rlLiUJucjBE?feature=share
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2k
Alex 16 минут назад
Почитал я из какого говна и палок сделана эта поделка. Это пиз**ц в общем.
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9k
Oleg 23 минуты назад
Что должно было двигать миллиардером, чтобы залезть в эту капсулу? При этом не проверив её работоспособность на "ближнем" своём? Всё таки человек странно устроен, всё его куда-то тянет...почему не было экстренных аварийных систем для всплытия? Чтобы там не говорили, но капсуль этот не мгновенно телепортировался на 4 км вниз, а плавно погружался, и по идее они могли отслеживать увеличение нагрузки на корпус. В общем слишком много вопросов. А ответов явно не найдётся. Только если решат повторить, сляпают ещё одну такую бочку и тонну телеметрии и опускать её неспешно...
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2k
Ал Полчаса назад
Хороший способ для миллиардера уйти от жены, детей и всего того, что может в принципе терзать душу богатого человека... Где тела? А тела, вполне возможно, сейчас где-нибудь в клинике пластической хирургии меняют свою внешность.
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277
Feud Полчаса назад
Удивительно, как это еще Путина в этом взрыве не обвинили.
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2k
Сергей Викторович 38 минут назад
Мне вот сразу было понятно, что шансов у них ноль. Огромная глубина, непроверенная конструкции, усталость конструкции. Есть такой грех - гордыня. Богатые люди решили что они круче всех, выше природы, сильнее стихии. И за это поплатились. И понятно было сразу, что организовать спасение при таких условиях, да еще и с ограниченным временным ресурсом - тоже нереально. А почему раздули? Да просто надо было отвлечь внимание с неудачного контрнахрюка... Экипаж несколько человек, да погибли, но сейчас на СВО гибнут сотни людей (если не тысячи) ежедневно. А сколько людей калечится??? а тут несколько загордившихся богачей. Грустно, что столько людей в мире на это клюнули и так следили на этим аппаратом.
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14k
котегRUS 50 минут назад
а весь мир переживал и думал что они там задыхаются...
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6k
V2.Smirnov 51 минуту назад
В США обвинили "проукраинскую неправительственную" группировку во взрывах
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624
Иван Днепров 53 минуты назад
Насмешили насчёт исследователей, особенно с пакистанцами. Ну а дело скорей всего в инфополе, время это ресурс для всяких дел и операций. Да и не искали их особо, смысла нет на такой глубине. Опять же ... для отвода глаз.
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64
Майский шашлык Час назад
А были эти миллиардеры на борту или ребята решили устроить себе фейковые похороны? Это так, мысль.
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7
☂-❄НИНЕЛЬ❄-☂ 2 часа назад
Вот ,и никакие миллиарды не помогли!
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