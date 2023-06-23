Сжало, как банку: в батискафе произошёл взрыв почти сразу после его погружения, все члены экипажа погибли

Если говорить о хронологии развития событий, то она такова:





В воскресенье, 18 июня, около 9 утра: батискаф стартует со вспомогательного судна «Полярный принц» и начинает свое двухчасовое погружение к обломкам «Титаника». По словам официальных лиц, он теряет связь с кораблем уже через 1 час 45 минут после спуска.

В тот же день начинаются поисковые операции. ВМС США обнаруживают акустическую сигнатуру, соответствующую взрыву, и передают эту информацию командирам, ведущим поисковые работы, сообщил CNN высокопоставленный чиновник. Но звук определен как «не окончательный», и поиски продолжаются.

В понедельник, 19 июня, береговая охрана США и Канады продолжают поиски пропавшего батискафа на поверхности и под водой. Канадский самолет и два самолета C-130 проводят воздушный и радиолокационный поиск, с помощью гидроакустических буёв прослушивают звуки в толще воды. Чиновники говорят, что если субмарина все еще цела, то, по приблизительным оценкам, у нее пассажиров кислорода останется на 70 до 96 часов жизнеобеспечения.

Вторник 20 июня. Сонар улавливает подводные шумы, которые фиксируются с 30-минутными интервалами. Береговая охрана США сообщает, что поиски источников звуков «дали отрицательные результаты». К спасательной операции присоединяются новые корабли и самолеты.

Среда, 21 июня. Береговая охрана США расширяет зону поиска, так как предполагается, что уровень кислорода в подводном аппарате достиг критического уровня. Развернут флот кораблей и специализированного оборудования, в том числе спасательная система ВМС США, способная поднимать суда со дна океана. Обнаружены новые подводные шусы, и оборудование дистанционно управляемого транспортного средства (ROV) перемещается, чтобы попытаться точно определить их координаты и происхождение, но безрезультатно. Начинают подниматься вопросы о том, что операторы OceanGate Expeditions отказались от проверки безопасности Титана.

Четверг, 22 июня. Около полудня по восточноевропейскому времени Береговая охрана США сообщила, что в районе поиска батискафа было обнаружено поле обломков. OceanGate заявляет, что считает, что пассажиры «к сожалению, погибли». Береговая охрана США сообщает, что было обнаружено пять крупных обломков подводного аппарата Titan, которые «соответствуют катастрофической потере барокамеры». Около 15:00 ET, контр-адмирал Джон Могер сообщает, что судно пострадало от «катастрофического взрыва», в результате которого погибли все пятеро на борту.





Почему мог произойти взрыв? На таких глубинах на подводный аппарат оказывается огромное давление, и даже малейший структурный дефект может иметь катастрофические последствия. И хотя композитный корпус „Титана“ был создан, чтобы выдерживать сильное глубоководное давление, любая погрешность в его форме или конструкции могла поставить под угрозу его целостность - в этом случае вероятность взрыва велика.





После информации о том, что ВМС США получили информацию о взрыве еще в воскресенье, но широкой общественности её не сообщили, в США начинают разгораться скандалы. Ветеран морской разведки США Джек Пособец считает, что президент США намеренно скрыл эти факты. «WSJ сообщает, что ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа «Титан» в воскресенье, но Байден придерживал эту новость до сегодняшних показаний информатора о Хантере (сыне американского президента. — Ред.). Всё это было отвлекающей операцией», — написал он в соцсетях.





«Гидролокатор ВМС США обнаружил взрыв субмарины «Титан» через несколько часов после того, как подводный аппарат потерял связь с материнским кораблем, и здесь возникает вопрос, для чего начинали многомиллионные международные спасательные работы», — заметил Пособец.





Похоже, история с батискафом все еще не закончена. Наверняка стоит ожидать громких расследований и интересных новостей.