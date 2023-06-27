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Роскосмос показал место гибели "Титаника" и батискафа "Титан"

Роскосмос показал место гибели "Титаника" и батискафа "Титан"

Автор:
27 июня 2023 10:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Роскосмом   батискаф   интересное.   титан   титаник   фото   
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18 июня стало известно о пропаже туристического батискафа "Титан", который доставлял людей к обломкам "Титаника". 22 июня были обнаружены обломки аппарата. Всех находившихся на борту людей объявили погибшими.

На борту "Титана" было пять человек: миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании OceanGate Стоктон Раш, профессиональный акванавт Поль-Анри Наржоле, а также бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. В результате имплозии аппарат сжался как консервная банка. Немецкое интернет-издание BILD смоделировало имплозию батискафа.

В свою очередь Роскосмос показал спутниковый снимок обломков потерпевшего крушение батискафа. Снимок был сделан космическим аппаратом "Канопус-В" в районе Северной Атлантики, сообщается в Telegram-канале.

Телеканал CNN сообщил, что пассажиры батискафа погибли быстро и безболезненно. Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти отметила, что разрушение корпуса произошло невероятно быстро, за долю секунды.

Все это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. В конечном счете это было безболезненно.


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Метки: Видео   Роскосмом   батискаф   интересное.   титан   титаник   фото   
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22  комментария
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868
ruslan d 2 часа назад
Один вопрос , миллиардер не мог наш Мир купить или чего другое , ну или хотя бы сделать все по уму ?
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9k
Garpia121 22 минуты назад
Что-то с названием Титан не чисто. Как назовешь, так и поплывет.
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34k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
"...пассажиры батискафа погибли быстро и безболезненно..."
Звучит как оправдание этой консервной банке, в которой они рискнули погружаться.
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22k
Mike Miller 37 минут назад
А Роскосмос центры принятия решения показывает? Сколько же этих центров штук, если тысячи ракет все никак в нужные попасть не могут?
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1k
ФЫВАПРОЛ 39 минут назад
Бывает. Все мы смертны, бомж и миллиардер лягут в одну Землю.
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3k
poбт 58 минут назад
автор, все и так конечно в курсе что ты мудак первосортный, зачем регулярно это подтверждать?
это снимок не обломков "титана", а обломков "титаника" о чем и написано на САМОМ снимке
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7k
sedoisever 2 часа назад
Не туда Роскосмосу сейчас смотреть надо...
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