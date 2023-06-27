Роскосмос показал место гибели "Титаника" и батискафа "Титан"

18 июня стало известно о пропаже туристического батискафа "Титан", который доставлял людей к обломкам "Титаника". 22 июня были обнаружены обломки аппарата. Всех находившихся на борту людей объявили погибшими.
На борту "Титана" было пять человек: миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании OceanGate Стоктон Раш, профессиональный акванавт Поль-Анри Наржоле, а также бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. В результате имплозии аппарат сжался как консервная банка. Немецкое интернет-издание BILD смоделировало имплозию батискафа.
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В свою очередь Роскосмос показал спутниковый снимок обломков потерпевшего крушение батискафа. Снимок был сделан космическим аппаратом "Канопус-В" в районе Северной Атлантики, сообщается в Telegram-канале.
Телеканал CNN сообщил, что пассажиры батискафа погибли быстро и безболезненно. Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти отметила, что разрушение корпуса произошло невероятно быстро, за долю секунды.
Все это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. В конечном счете это было безболезненно.
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Звучит как оправдание этой консервной банке, в которой они рискнули погружаться.
это снимок не обломков "титана", а обломков "титаника" о чем и написано на САМОМ снимке
По сабжу, хоть с дивана, хоть с раскладушки, а это батискаф нам какую-то пользу приносит? Тем более, что его и без Роскосмоса нашли. Больше не на что деньги тратить? Так есть. Тем более сейчас.
Отьявись от меня, неадекват, хамливый.