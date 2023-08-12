Парень рухнул на камни с 20-метровой скалы и чудом выжил



От удара парень потерял сознание. К счастью, внизу были отдыхающие на сапах – они-то и выловили юношу. Уже с берега парня забрали медики на скорой. Оказалось, он отделался синяками.



«Пациент поступил в Находкинскую больницу. Врачи обработали ссадины, ушибы, гематомы. Пациент стабилен и вероятно будет отправлен на амбулаторное долечивание», — сообщили агентству PrimaMedia в краевом минздраве.