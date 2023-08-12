Парень рухнул на камни с 20-метровой скалы и чудом выжил

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На одном из пляжей в Приморье подросток хотел нырнуть в воду с утеса, но во время прыжка нога соскользнула. Он упал с 20-метровой скалы прямо на торчащие из воды камни.
От удара парень потерял сознание. К счастью, внизу были отдыхающие на сапах – они-то и выловили юношу. Уже с берега парня забрали медики на скорой. Оказалось, он отделался синяками.
«Пациент поступил в Находкинскую больницу. Врачи обработали ссадины, ушибы, гематомы. Пациент стабилен и вероятно будет отправлен на амбулаторное долечивание», — сообщили агентству PrimaMedia в краевом минздраве.
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как он с таким куриным мозгом то дожил до своих лет?
была мозго-мозговая