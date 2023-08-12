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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 557 постов • 34 подписчика подписаться
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Парень рухнул на камни с 20-метровой скалы и чудом выжил

Парень рухнул на камни с 20-метровой скалы и чудом выжил

Автор:
12 августа 2023 09:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   прыжок   скала   слабоумие и отвага   чудом выжил   экстрим   
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На одном из пляжей в Приморье подросток хотел нырнуть в воду с утеса, но во время прыжка нога соскользнула. Он упал с 20-метровой скалы прямо на торчащие из воды камни.


От удара парень потерял сознание. К счастью, внизу были отдыхающие на сапах – они-то и выловили юношу. Уже с берега парня забрали медики на скорой. Оказалось, он отделался синяками.

«Пациент поступил в Находкинскую больницу. Врачи обработали ссадины, ушибы, гематомы. Пациент стабилен и вероятно будет отправлен на амбулаторное долечивание», — сообщили агентству PrimaMedia в краевом минздраве.

Источник:

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Метки: Видео   прыжок   скала   слабоумие и отвага   чудом выжил   экстрим   
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10  комментариев
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3k
Lexx Час назад
Он перед этим разбежался?
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57k
Олег 42 секунды назад
Были-б мозги, было-бы сотрясение. А так - черепная травма головы
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1k
Rool 19 минут назад
на его месте должен быть оператор ;)
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2k
SmartCat101 22 минуты назад
мозгов нет - считай калека!!!
как он с таким куриным мозгом то дожил до своих лет?
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24k
MrGod Полчаса назад
Оператор от бога, прыгун от бога.....вечеринка богоподобных пошла не по плану))
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14k
Yorge 46 минут назад
так он не рухнул, он п.и.з.д.а.н.у.л.с.я.
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5k
S__D 51 минуту назад
Черепно-черепная травма. ))
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