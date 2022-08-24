Экстремал сбил птицу во время прыжка со скалы

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Мужчина решил прыгнуть со скалы в воду в живописном месте в Шотландии. Пролетавшая неподалеку птица оказалась в зоне падения экстремала и совершила незапланированное погружение в водоём.
Птичку жалко!
Подруга экстремала запечатлела момент прыжка и столкновения с птицей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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