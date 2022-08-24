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Экстремал сбил птицу во время прыжка со скалы

Экстремал сбил птицу во время прыжка со скалы

Автор:
24 августа 2022 11:18
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   прыжок   птицы   шотландия   экстремал   экстрим   
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Мужчина решил прыгнуть со скалы в воду в живописном месте в Шотландии. Пролетавшая неподалеку птица оказалась в зоне падения экстремала и совершила незапланированное погружение в водоём.

Птичку жалко!

Подруга экстремала запечатлела момент прыжка и столкновения с птицей.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   прыжок   птицы   шотландия   экстремал   экстрим   
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6  комментариев
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3k
Сергей Семенов 38 минут назад
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HalloFreeSpace 16 минут назад
Вот она наверно охренела ...
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70k
Viktor 24 минуты назад
Дебил - своей жизни не жалко, так хоть бы птичью пожалел!
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25
HalloFreeSpace Viktor 16 минут назад
А его жизни что-то угрожало ?
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3k
SandMANn Полчаса назад
Диссонанс природы и "бескрылого двуногого экстремала". Такой подлости птичка явно не ожидала....
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Delhana 36 минут назад
Первый раз вижу такой способ охоты, но получилось ведь!
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