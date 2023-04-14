Любитель паркура с отсутствием инстинкта самосохранения

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Впечатляющий, но безрассудный прыжок поклонника паркура с крыши одного здания на другое. Что в голове у таких людей?!
Когда-нибудь удача от него отвернётся.
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некоторые считают что слабоумие и отвага, кто-то уверен что "пусто", я думаю что насрато.
Ваше время ушло, изрыгайте желчь на фишках по любому поводу и наслаждайтесь своим "умом"...
Война, любовь, риск - дело молодых. Не вам их осуждать и обсуждать.
И даже несколько раз разбился. Насмерть! Вдребезги!!!
Но это во сне...