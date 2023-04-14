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Любитель паркура с отсутствием инстинкта самосохранения

Любитель паркура с отсутствием инстинкта самосохранения

Автор:
14 апреля 2023 10:30
Сообщество : Спорт
Метки: видео   крыша   прыжок   слабоумие и отвага   экстремал   экстрим   
1384
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Впечатляющий, но безрассудный прыжок поклонника паркура с крыши одного здания на другое. Что в голове у таких людей?!

Когда-нибудь удача от него отвернётся.

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Метки: видео   крыша   прыжок   слабоумие и отвага   экстремал   экстрим   
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26  комментариев
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11k
Shtoppi 2 часа назад
<<Что в голове у таких людей?!>>
----------
некоторые считают что слабоумие и отвага, кто-то уверен что "пусто", я думаю что насрато.
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1k
Злодей 6 минут назад
Для меня остаётся загадкой, как же люди любят оскорблять тех, кого не понимают. Это я про комментаторов. Сидят такие бесполезные офисные работники и обсуждают, что это даёт человечеству.
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12k
harlamov 6 минут назад
Сидят старые импотенты в комментах и завидуют))
Ваше время ушло, изрыгайте желчь на фишках по любому поводу и наслаждайтесь своим "умом"...
Война, любовь, риск - дело молодых. Не вам их осуждать и обсуждать.
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13k
Кот Скрипалей Час назад
Зашибись
Если это ещё и за деньги платят, то вообще можно это на поток поставить.
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18k
AzuveR Час назад
Такие обычно долго не живут.
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2k
Оксид Бетона Час назад
Да я сто раз так делал!
И даже несколько раз разбился. Насмерть! Вдребезги!!!
Но это во сне...
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57k
Опиум для народа Час назад
Давайте- давайте. Знаю одного паркуриста, ага. Связки размочаленные в 25 лет. Фактически инвалид, но инвалидность х"й кто даст.
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26k
Matrosskin Час назад
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц. В этом отношении экстремальный паркур как раз очень даже правильная вещь: хряпнулся и с вероятностью в 99% - "давай, досвиданья". И посторонние не страдают
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14k
banzai7 2 часа назад
Тут два варианта. Не поумнеет, потому что не успеет. Или не поумнеет, потому что не дано
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740
ruslan d 2 часа назад
А есть другие ?
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