Прыжок бейсджампера чуть не закончился трагедией

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Любители бейсджампинга оказались в непростой ситуации. Во время прыжка один из экстремалов приземлился на парашют другого.
В результате инцидента никто серьезно не пострадал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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