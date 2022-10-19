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Прыжок бейсджампера чуть не закончился трагедией

Прыжок бейсджампера чуть не закончился трагедией

Автор:
19 октября 2022 11:46
Метки: бейсджампер   бейсджампинг   в мире   видео   люди   прыжок   экстремалы   экстрим   
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Любители бейсджампинга оказались в непростой ситуации. Во время прыжка один из экстремалов приземлился на парашют другого.
В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Источник:

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Метки: бейсджампер   бейсджампинг   в мире   видео   люди   прыжок   экстремалы   экстрим   
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6  комментариев
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32k
Fat Lynx Час назад
В результате инцидента никто серьезно не пострадал... Но обосрались знатно!
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28k
Levyathan 39 минут назад
Не помню где читал, но бейсджампинг является самым опасным видом спорта в мире. Самым! Даже если ты прыгаешь соло. А эти красавцы еще и усложняют процесс, добавляя гвоздей в крышку гроба безопасности...
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301
Javier 42 минуты назад
Интересно, они донорство оформляют?
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14k
Patmaz 43 минуты назад
Чем больше экстремалов, тем меньше экстремалов.
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4k
Евгений Д 51 минуту назад
несогласованность действий, повезло что вода внизу
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