Опасный прыжок с крыши старого здания

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Экстремалы явно перекачали батут и прыжок со здания едва не закончился тяжелыми травмами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В зависимости от веса каскадера и высоты падения, высчитываются сколько нужно вывернуть рукавов, а сколько закрепить намертво.
Эти же, катастрофики похоже вообще использовали не каскадерский батут, а спертый где то в парке отдыха.