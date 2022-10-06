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Опасный прыжок с крыши старого здания

Опасный прыжок с крыши старого здания

Автор:
06 октября 2022 08:52
Метки: батут   везение   видео   каскадер   падение   повезло   прыжок   экстрим   
922
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Экстремалы явно перекачали батут и прыжок со здания едва не закончился тяжелыми травмами.

Источник:

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Метки: батут   везение   видео   каскадер   падение   повезло   прыжок   экстрим   
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5  комментариев
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8k
Trenzel2003 Час назад
Идиоты! У этих батутов есть специальные рукава которые выворачиваются и выпускают воздух.
В зависимости от веса каскадера и высоты падения, высчитываются сколько нужно вывернуть рукавов, а сколько закрепить намертво.
Эти же, катастрофики похоже вообще использовали не каскадерский батут, а спертый где то в парке отдыха.
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 52 минуты назад
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11k
Ivan Час назад
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10k
Serg Час назад
К рождению дочери взъехали в новую квартиру после ремонта, денег было в обрез и купили надувную кровать из двух сенгвич матрасов. Накачав ее я решил бочкок на нее прыгнуть. Жена еле поймала 2-х месячную дочь, которая лежала на кровати и подлетела почти на метр в верх, когда я приземлился на кровать.
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41k
Франц Лефорт Час назад
Подготовка,прыжок,драматизм и всё это снято на вертикальную камеру!
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