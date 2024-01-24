Профессиональный фотограф живой природы за работой

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Приятно наблюдать за работой мастера! Предлагаю поглядеть на профессиональную съемку живой природы.
Сразу видно, что фотограф знает свое дело, ибо снимки получились просто замечательные.
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