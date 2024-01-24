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Профессиональный фотограф живой природы за работой

Профессиональный фотограф живой природы за работой

Автор:
24 января 2024 10:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   белка   животные   красота   природа   фотограф   хомяк   
995
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Приятно наблюдать за работой мастера! Предлагаю поглядеть на профессиональную съемку живой природы.

Сразу видно, что фотограф знает свое дело, ибо снимки получились просто замечательные.

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Метки: Видео   белка   животные   красота   природа   фотограф   хомяк   
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2  комментария
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5k
Харон 2 часа назад
А видео точно к этому посту?
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8k
Станислав 2 часа назад
Фотограф то не прост оказался, судя по видео )))
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