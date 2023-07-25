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"А это сыроед обыкновенный": супермаркет озвучил ролик с магазинными кражами в стиле программы "В мире животных"

"А это сыроед обыкновенный": супермаркет озвучил ролик с магазинными кражами в стиле программы "В мире животных"

Автор:
25 июля 2023 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   в мире животных   екатеринбург   магазинные кражи   подростки   сыр   
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Решили бороться с воришками посредством юмора. Но поможет ли?

В Екатеринбурге завевались магазинные воры, которые специализируются исключительно на краже сыра. Несколько подростков регулярно обворовывают местную сеть супермаркетов "Жизньмарт" в центре города и в Заречном районе. Задержать их сотрудникам супермаркета не удаётся. Во-первых, бегают быстро, а во-вторых, на требование вернуть продукты реагируют агрессивно и швыряются краденным сыром.

Тем не менее в супермаркете с юмором подошли к ситуации с воришками и опубликовали ролик с кадрами краж, в котором подражая голосу Николаю Дроздова, рассказали о повадках сыроедов обыкновенных.

По словам одной из работниц супермаркета, одной из причин, почему на подростков ещё не написали заявление в полицию, это незначительный ущерб. В основном они забирают несколько брикетов сыра стоимостью примерно 500 рублей.


Суммы всегда разные — они просто хватают и убегают, в основном от 500 рублей кражи. Зачем им этот сыр, непонятно. Где-то мороженое крадут. Обходят многие «Жизньмарты», но не везде их засекают и останавливают. Заколебали эти ребята. У нас есть группа быстрого реагирования, но парни убегают сразу и не удается их задержать.

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Метки: Видео   в мире животных   екатеринбург   магазинные кражи   подростки   сыр   
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11  комментариев
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394
Александр Сергеев 42 минуты назад
Я только не понимаю,зачем им морды прячут? Если хотите,чтобы их знакомые и родные ху..осили,то не закрывайте,а если хотите к их совести призвать,то им на эти видео похрену!
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1k
Xaос 12 минут назад
А почему ничего не рассказали о размнoжении данного вида ?
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5k
Maldini 15 минут назад
Другое дело Беларусь. Там никто нянчиться с ними не будет. И не важно какая сумма ущерба. Рожа попала на камеру - все. Никто за тобой даже не побежит. Дальше дело техники. Приезжает группа, снимает рожу с записи и сначала район отрабатывают, ну и далее. В республиканский розыск конечно не подадут, но где нибудь рожей отсветишь рано или поздно и усё. А ещё, если при попытке кражи смотрел в камеры видеонаблюдения, прокурор будет пытаться продавить грабёж а не кражу, и тогда привет. На первый раз может и не дадут ничего, ну итр или штраф, может на арестный дом запрут на месяца три. Но судя по видео у этих аленей эпизодов хватит на трёшку.
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3k
ProstoBoBka 17 минут назад
Почему е.б.а.л.ь.н.и.к.и. этих мудаков замазали? Пусть люди знают этот вид...
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13k
Ivan 18 минут назад
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10k
Алексей 59 минут назад
Сдают они этот сыр в другие магазины ,ну так кругозора ради рассказал
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