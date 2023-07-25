"А это сыроед обыкновенный": супермаркет озвучил ролик с магазинными кражами в стиле программы "В мире животных"

Решили бороться с воришками посредством юмора. Но поможет ли?
В Екатеринбурге завевались магазинные воры, которые специализируются исключительно на краже сыра. Несколько подростков регулярно обворовывают местную сеть супермаркетов "Жизньмарт" в центре города и в Заречном районе. Задержать их сотрудникам супермаркета не удаётся. Во-первых, бегают быстро, а во-вторых, на требование вернуть продукты реагируют агрессивно и швыряются краденным сыром.
Тем не менее в супермаркете с юмором подошли к ситуации с воришками и опубликовали ролик с кадрами краж, в котором подражая голосу Николаю Дроздова, рассказали о повадках сыроедов обыкновенных.
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По словам одной из работниц супермаркета, одной из причин, почему на подростков ещё не написали заявление в полицию, это незначительный ущерб. В основном они забирают несколько брикетов сыра стоимостью примерно 500 рублей.
Суммы всегда разные — они просто хватают и убегают, в основном от 500 рублей кражи. Зачем им этот сыр, непонятно. Где-то мороженое крадут. Обходят многие «Жизньмарты», но не везде их засекают и останавливают. Заколебали эти ребята. У нас есть группа быстрого реагирования, но парни убегают сразу и не удается их задержать.
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