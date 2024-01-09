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Как волосы меняют внешность

Как волосы меняют внешность

Автор:
09 января 2024 08:42
Метки: Видео   внешность   волосы   мужчина   парик   причёска   стрижка   тогда и сейчас   
1131
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Волосы и правильно выбранная прическа способны очень сильно изменить внешность. В некоторых случаях можно легко визуально помолодеть лет на десять и более.

Вдохновляющее преображение

Поход к парикмахеру и молодость снова с тобой.

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Метки: Видео   внешность   волосы   мужчина   парик   причёска   стрижка   тогда и сейчас   
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1k
Serg 57 минут назад
Выглядит неплохо, но ходить все время в парике так себе удовольствие.
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9k
Роман 3 минуты назад
)) В этом плане монголов всегда вспоминаю почему то. Они не стали заморачиваться, и пришли к естественной прическе с такой шевелюрой. А судя по тому что мелкие тоже так брились, то лысина это было еще и престижно.

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