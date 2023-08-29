Аж штаны слетели. В Екатеринбурге посетители торгового центра подрались из-за еды

Один из посетителей кафе решил бесплатно пообедать, взял еду с раздачи и пошел. Кассир, увидевшая это, возмутилась, начала кричать на наглеца.

В какой-то момент в спор вмешался другой посетитель заведения, которого не устроил столь дерзкий поступок. Борец за справедливость, который по своей комплекции оказался гораздо крупнее любителя бесплатно поесть, уложил его буквально одной левой.

Он отвесил оппоненту несколько звонких пощечин, от чего у мужчины аж слетели штаны. Противник не устоял на ногах и рухнул на пол.

Драчунов пытались разнять сотрудники предприятия общепита, но тщетно.