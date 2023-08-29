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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 662 поста • 38 подписчиков подписаться
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Аж штаны слетели. В Екатеринбурге посетители торгового центра подрались из-за еды

Аж штаны слетели. В Екатеринбурге посетители торгового центра подрались из-за еды

Автор:
29 августа 2023 09:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Еда   бой   драка   екатеринбург   конфликт   мужчина   штаны   
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Крупный мужчина одной левой уложил своего противника.

Один из посетителей кафе решил бесплатно пообедать, взял еду с раздачи и пошел. Кассир, увидевшая это, возмутилась, начала кричать на наглеца.


В какой-то момент в спор вмешался другой посетитель заведения, которого не устроил столь дерзкий поступок. Борец за справедливость, который по своей комплекции оказался гораздо крупнее любителя бесплатно поесть, уложил его буквально одной левой.


Он отвесил оппоненту несколько звонких пощечин, от чего у мужчины аж слетели штаны. Противник не устоял на ногах и рухнул на пол.


Драчунов пытались разнять сотрудники предприятия общепита, но тщетно.

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Метки: Видео   Еда   бой   драка   екатеринбург   конфликт   мужчина   штаны   
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6  комментариев
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28k
Lehoia 47 минут назад
Да начнутся голодные игры!
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Хачик 9 минут назад
По-моему, они оба "индиго", т.е. "синие!"
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16k
ss 21 минуту назад
Ну всё! Теперь во всех иностранной прессе статьи: "Санкции работают! В России люди уже дерутся за еду!"
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
да тут у обоих со штанами непорядок какой-то!
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55k
dima423 37 минут назад
Конечно, это ж чемпион Йобурга по пощечинам)
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386
Илья 44 минуты назад
Чапалах с левой уложил нарика
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