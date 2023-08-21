В Москве блогер активист пришёл в один из магазинов снимать просрочку, а что было дальше смотрите

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В Москве блогер-активист пришёл в один из магазинов снимать просрочку, нашёл он её в достаточном количестве. Хотел пробить её, для дальнейшего вызова полиции, но на его пути встали Сухробы, которые видимо огорчились, что их еду забирают.
В ходе беседы они проявили блистательную эрудицию, мало того, что они не знают, что такое Российская Федерация и где она находится. Так ещё не понимают, что в законодательстве РФ не установлен запрет на фото и видеосъемку в общественном месте.
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В социальных медиа сообщается, что двое мигрантов-работников магазина в одном из районов Москвы напали на активистов, которые пытались провести съемку внутри помещения на предмет наличия просроченной продукции на прилавках.
По изложенным сведениям следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована проверка. Кроме того, данные граждане Республики Таджикистан привлечены в настоящий момент к административной ответственности по факту нарушения режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад.
Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Информационный центр СК России
Видео нихт плэй!
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В Москве блогер-активист пришёл в один из магазинов снимать просрочку, нашёл он её в достаточном количестве. Хотел пробить её, для дальнейшего вызова полиции, но на его пути встали Сухробы,...
И жрут свою же просрочку