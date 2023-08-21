В Москве блогер активист пришёл в один из магазинов снимать просрочку, а что было дальше смотрите

В Москве блогер-активист пришёл в один из магазинов снимать просрочку, нашёл он её в достаточном количестве. Хотел пробить её, для дальнейшего вызова полиции, но на его пути встали Сухробы,...