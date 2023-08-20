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Дагестанка пожаловалась, что ей не сдали квартиру в Москве

Дагестанка пожаловалась, что ей не сдали квартиру в Москве

Автор:
20 августа 2023 11:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   аренда   дагестанка   жилье   славяне   
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Предпочтения отдаются славянам.

"Всем привет. Я не думала, что я буду когда-то говорить об этом. Сегодня я столкнулась с этим. Приезжая в Москву, я только и слышу вот эти слова: "Сдаем квартиру только славянам".

Стоп, а что меняет? Мы тоже граждане РФ. Мы ездим по своей стране и хотим не чувствовать себя ущемленными. Приехав в Дагестан, вас встречают, целуют, кормят и лелеют. Но как мы едем, чтобы развиваться либо кто-то отдохнуть, то сталкиваемся с этой неприятной темой. Я всегда считала этот вопрос с национализмом большой глупостью. Я буду там, где мне хочется, тем более на территории своей страны. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться. Я такая, какая есть. Очень хотелось бы донести до людей, что не бывает плохих наций. Есть плохие люди либо хорошие", — посетовала девушка.

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Метки: Видео   Москва   аренда   дагестанка   жилье   славяне   
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116  комментариев
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418
Карл 3 часа назад
У нас в Латвии всегда предпочтение что в гостиницах, что при сдачи в аренду квартир или домов всенепременно россиянам. Они самые щедрые, аккуратные и беспроблемные. Все задроты из Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании и так далее - вечно всё загаживают, пытаются что-то скрутить-свинтить или вообще не расплатиться. Почему народы в своём поведении или ментальности такие разные?
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22k
Valiko 2 минуты назад
глядя на этот интерфейс приема членов и выдачи претензий, нет никаких гарантий что с квартирой не обойдутся так же беспощадно
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26k
AzuveR 4 минуты назад
"Стоп, а что меняет?" Да всё мля меняет. Или она не в курсе о поведении своих земляков , не только в Москве ,но и по всей России? Одичавшие утырки спустившиеся с гор, попав в цивилизацию , дичают ещё больше и ведут себя ,как животные. И это знают абсолютно все Россияне. Поэтому" Сдаем квартиру только славянам". Научитесь вести себя ,как люди ,примите законы и правила страны в которую вы приехали, ведите себя ,как в гостях ,а не как у себя в горах. Может быть тогда отношения к вам изменятся. Хотя сомневаюсь.
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2k
Александр Долматов 4 минуты назад
Посмотрел на девушку из видео... Кажется понял, почему ей квартиру не сдали "даже посуточно", хозяева боялись, что она проституцией подрабатывать приехала.
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5k
HexUS 8 минут назад
Наверное, они сами в этом виноваты, разве нет? Ведут себя как в джунглях, а потом почему не сдают квартиру!)) Чудики!))
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13k
кот базилий 9 минут назад
Там где сдают квартиры азиатам и пр. - через полгода во всем доме тараканы, их спутники по жизни.
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2k
Александр Долматов 9 минут назад
"Мы ездим по своей стране и хотим не чувствовать себя ущемленными..."
Та ты шо! А россияне, для которых дагестанцы написали целый свод правил поведения НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА, хотят чувствовать себя ущемлёнными? Вот теперь кушайте и не нойте "а нас за що". У вас, в Дагестане, свои правила, а у славян на славянской территории свои.
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16k
Мистер Фикс 10 минут назад
Кому хотят, тому и сдают.
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6k
мемфрид 13 минут назад
А [мат] ты чурбанам снимаешь хаты? Хочет бородач квартиру снять- пусть идёт в агентство недвижимости или с циана и снимает. Но, нет же. Надо по-тихоиу через бледину лохматую снять, да без паспорта. Это уже не съем квартиры, а тёмная схема
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269
Bublic 77 17 минут назад
Это уже классика. Снимает девушка квартиру одна и следом приезжает весь аул, причём не только с детьми, но и со скотиной. В результате квартира в хлам, в ванной тандыр с лавашами дымит, да ещё эту кодлу по-хорошему не выгонишь, они эту квартиру уже своей считают. Денег за ремонт и квартплату можно не ждать, хозяин будет счастлив тем, что хотя бы избавился от гостей. С цыганами тоже самое, но как бонус, ваша квартира получает ещё статус наркопритона. Даже с ментами не всегда удаётся их выгнать сразу(случай из личной практики), но потом ещё долгое время вас будут беспокоить их бывшие клиенты, причём круглосуточно. Славяне тоже разные бывают, но шансы получить сюрпризы поменьше, но они есть. Будьте людьми, не ведите себя как свиньи и тогда не придется оправдываться ни за себя, ни за своих соотечественников.
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505
Escimo 20 минут назад
Ты у мужчин своей национальности спроси, почему к вам так относятся...!
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3k
Anners Полчаса назад
И ей ведь не приходит в голову задуматься, отчего возникла такая ситуация.
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72
AndrushaVictorovich Полчаса назад
Их выпускать то не надо из республики
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1k
BOOMMER452 36 минут назад
Большинство Москвичей уже даже самим себе не доверяют
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30k
Григорий 36 минут назад
Девочка не поняла, что квартиру не сдали КОНКРЕТНО ЕЙ! Это как тупой негр, которому не дали работу из-за его низкой квалификации, орет на них - РАСИСТЫ!
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57k
Олег 42 минуты назад
Именно поэтому нас в Дагестане встречают плакатами с правилами поведения и
рекомендации с одеждой.
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979
max20 45 минут назад
Это называется, репутация.
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7k
Slowly 50 минут назад
Милые мои, рассматриваются только документские... (С)
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12k
Толян 52 минуты назад
как говорится, - дыма без огня не бывает. не просто так, значит, не сдают.
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192
Александр 52 минуты назад
Извините девушка, но ваши соотечественники создали множество прецедентов, чтобы на этом фоне, к сожалению, так относились к вам. Сам был в Дагестане, там с учетом местного колорита все прекрасно. Но есть ощущение, что в Москву приезжают либо отмороженные, либо им быстро мозг сносит.
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6k
livaneth 58 минут назад
Симпотичная молодая девушка-дагестанка одна не ездит. Она - только фасад. Она будет договариваться, она будет торговаться, но на самом деле за ней солидная группа поддержки из бородачей. И не она в этой компании главная, она только марионетка для фасада.
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