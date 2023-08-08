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«Кто хочет, чтобы вы верили этим сообщениям о России?»: ирландец приехал в Москву и разочаровался в собственной стране

«Кто хочет, чтобы вы верили этим сообщениям о России?»: ирландец приехал в Москву и разочаровался в собственной стране

Автор:
08 августа 2023 14:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Политика   Чей Боуз   ирландец   пропаганда   
3795
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Он заявил, что европейцев просто «закидали пропагандой».

Чей Боуз - ранее в СМИ его называли британцем. Но на самом деле он ирландец, для нас не так уж существенно, а для них - это огромная разница. У Британии и их соседей долгая и очень непростая история.

Так вот, Боуз приехал в Москву и расстроился. Не от того, что увидел, а от того, что много лет слушал только «пропаганду».

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Я нахожусь в Электрозаводском районе Москвы. Вчера я разместил несколько фотографий московского района и огромных объемов строительства, которое там идет. Но некоторые в комментариях решительно отказываются верить в реальность того, что на самом деле происходит в России. Это поразительно. Я полагаю, что это людей так закидали пропагандой и этой миллиардной машиной СМИ, чтобы убедить их, что Россия – их враг, что все, что исходит из России, является неправдой. Вы видите, что строительство не ограничивается какой-то одной частью города. Это происходит по всей окраине Москвы и в других крупных российских городах. Поэтому еще раз призываю людей искать источники новостей о том, что происходит в мире, и задавать вопрос: кто хочет, чтобы вы верили этим сообщениям о России?

И я думаю, вы увидите, что обычно это отчаянные политики в довольно неблагополучных европейских странах, которые не обеспечивают своих людей всем, от жилья до здравоохранения. Особенно в моей стране, в Ирландии, государстве, которое во многих отношениях является ужасным провалом. Десятки тысяч людей стоят в очередях на получение жилья, тысячи ирландских детей лишены крова, а вчера Ирландия заявила, что собирается гарантировать статус безопасности Украины. Ирландия, с ее крошечным оборонным бюджетом, крайне нефункциональной армией, по сути, ополчением, все еще стоит в очереди, чтобы попытаться заработать очки у своих боссов ООН или боссов ЕС, и падает ниц, чтобы приветствовать печально дебильного американского президента в очень недееспособной стране.

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Метки: Видео   Москва   Политика   Чей Боуз   ирландец   пропаганда   
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42  комментария
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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162
Chuchelo Patamkovoe 7 минут назад
В улан удэ пусть сгоняет.
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14k
KotSkripaley 14 минут назад
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16k
Majul 15 минут назад
История не признает сослагательных наклонений. Посему вся пропаганда, имеющая под собой ложь, априори приведет людей к реалиям. Вот и начали потихоньку прозревать.
Одно плохо, хотя может и хорошо, что мы не пытаемся кого-то переубедить. Хотя да, хорошо, что не пытемся. Зачем метать бисер перед свиньями...
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118
Gregory 17 минут назад
Как же повезло, что у нас пропаганды нет. Соловьиный помет не даст соврать.
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32k
Slonyash Полчаса назад
Там вся система СМИ на фейках...

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1k
Алексей Попов Полчаса назад
Год где-то 1980-й. В детском садике встреча с капиталистами.
Воспитательница спрашивает:
Дети, в какой стране у детей самые лучшие игрушки? - В СССР.
Дети, а в какой стране лучше всего относятся к детям? - В СССР.
Дети а в какой стране бесплатный детский садик, медицина, школа, институт? - В СССР.
Вовочка после этих слов плакать начинает.
Его спрашивают: - Вовочка почему ты плачешь?
Вовочка хныкает: - хочу жить в СССР.
:-)
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1k
Vasiliy Полчаса назад
Не очень понятно, ирландец жалуется на жизнь и полагает что в Москве всем желающим раздают жилье, тогда как в Ирландии раздача жилья происходит сильно медленнее?
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49
SexyDipov Полчаса назад
Ничего удивительного, западная пропаганда разъела им мозг, они думают что во всём мире разговаривают только на английском языке и армия США победит Россию за один день, хотя США не выиграли ни одной войны кроме как вторжение в Гренаду, они напали на микро островное государство и победили!
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4k
Serj81 39 минут назад
Как бы либералы ныне бегущие, ждущие и из-за бугра сущие, не кричали, факт остается фактом, все строится, развивается, не только в Москве, говорю как человек много посещающий по работе различные города. Дороги, развязки про это вообще можно не говорить, все всё итак видят.
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16k
Shtoppi 43 минуты назад
думается мне, что по возвращении домой, гражданин Ирландии отгребет по полной от западной "демократической", карательной машины, за попытки смахнуть пелену с глаз одурманенных пропагандой жителей как своей страны, так и ес, и возможно будет вынужден просить убежище а РФ.
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37k
russger 47 минут назад
Стабильно пару раз в месяц такие вот "откровения" ))
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6k
Андрей 48 минут назад
а знаете, я хочу что бы они верили, что бы не ехали к нам и не тащили свои пороки и "ценности".
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31k
Ashabad 49 минут назад
Нам про это рассказывать не нужно. Это нужно рассказывать "туда", это нужно рассказывать "им".
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7k
Николай 52 минуты назад
все относительно, но да медведи по улицам не ходят, надоело теперь все в торговых тусят, там и балалайки и водка и ушанки...))) шел 23 год человечество упорно сопротивлялось прогрессу...
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33k
koleos72 54 минуты назад
Это он ещё в пивняк не заходил! В Ленте его Кондрат хватит!
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33k
albedo 58 минут назад
Вы все врете- вот фотофакт . (Сарказм)
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43
r3mba4 59 минут назад
Про раздачу квартир хотелось бы поподробнее и про очереди на них. Тут работающим перестали раздавать, а на халяву разве что сироты, да и то в курятнике. Все в кредитном рабстве у Грефа. Ипотека навсегда. Это не Финляндия с социальным жильём и даже не его Ирландия. Хотя у них и нет такой таблицы Менделеева. Впрочем и у нас тоже нет. Всё в частных руках. У кого надо в руках. А вы рабы. Слышал мигрантам дают выплаты до 2.5 млн руб. на семью. Вот им на первый взнос и машину хватит.
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1
LozmanPozman Час назад
Помню,как бразильцы на чемпионате мира по фуболу катались по нашим городам с открытыми ртами,ища слезливыми глазами пьяных иванов с балалайками и медведями на цепи....
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10k
Борис Карабанов Час назад
Сейчас хохлотроли с либеротой затянут своё унылое: "пусть бы он в провинцию съездил".
У меня друг дальнобойщиком ездит по всей стране и говорит, что в провинции сейчас не хуже, чем в Москве и даже в чём-то лучше.
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19k
Александр Час назад
Ирландия свою страну не смогла защитить и гарантировать безопасность.
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