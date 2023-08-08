«Кто хочет, чтобы вы верили этим сообщениям о России?»: ирландец приехал в Москву и разочаровался в собственной стране

Чей Боуз - ранее в СМИ его называли британцем. Но на самом деле он ирландец, для нас не так уж существенно, а для них - это огромная разница. У Британии и их соседей долгая и очень непростая история.

Так вот, Боуз приехал в Москву и расстроился. Не от того, что увидел, а от того, что много лет слушал только «пропаганду».

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