«Кто хочет, чтобы вы верили этим сообщениям о России?»: ирландец приехал в Москву и разочаровался в собственной стране

Он заявил, что европейцев просто «закидали пропагандой».
Чей Боуз - ранее в СМИ его называли британцем. Но на самом деле он ирландец, для нас не так уж существенно, а для них - это огромная разница. У Британии и их соседей долгая и очень непростая история.
Так вот, Боуз приехал в Москву и расстроился. Не от того, что увидел, а от того, что много лет слушал только «пропаганду».
Я нахожусь в Электрозаводском районе Москвы. Вчера я разместил несколько фотографий московского района и огромных объемов строительства, которое там идет. Но некоторые в комментариях решительно отказываются верить в реальность того, что на самом деле происходит в России. Это поразительно. Я полагаю, что это людей так закидали пропагандой и этой миллиардной машиной СМИ, чтобы убедить их, что Россия – их враг, что все, что исходит из России, является неправдой. Вы видите, что строительство не ограничивается какой-то одной частью города. Это происходит по всей окраине Москвы и в других крупных российских городах. Поэтому еще раз призываю людей искать источники новостей о том, что происходит в мире, и задавать вопрос: кто хочет, чтобы вы верили этим сообщениям о России?
И я думаю, вы увидите, что обычно это отчаянные политики в довольно неблагополучных европейских странах, которые не обеспечивают своих людей всем, от жилья до здравоохранения. Особенно в моей стране, в Ирландии, государстве, которое во многих отношениях является ужасным провалом. Десятки тысяч людей стоят в очередях на получение жилья, тысячи ирландских детей лишены крова, а вчера Ирландия заявила, что собирается гарантировать статус безопасности Украины. Ирландия, с ее крошечным оборонным бюджетом, крайне нефункциональной армией, по сути, ополчением, все еще стоит в очереди, чтобы попытаться заработать очки у своих боссов ООН или боссов ЕС, и падает ниц, чтобы приветствовать печально дебильного американского президента в очень недееспособной стране.
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Одно плохо, хотя может и хорошо, что мы не пытаемся кого-то переубедить. Хотя да, хорошо, что не пытемся. Зачем метать бисер перед свиньями...
Воспитательница спрашивает:
Дети, в какой стране у детей самые лучшие игрушки? - В СССР.
Дети, а в какой стране лучше всего относятся к детям? - В СССР.
Дети а в какой стране бесплатный детский садик, медицина, школа, институт? - В СССР.
Вовочка после этих слов плакать начинает.
Его спрашивают: - Вовочка почему ты плачешь?
Вовочка хныкает: - хочу жить в СССР.
:-)
как по мне это и есть самая настоящая гос. измена родине и народу, даже не покидая своих границ.
Все правительства или выборочно? Если российский гражданин думает, что его правительство врёт - он изменник? А если ирландец так думает про свое правительство - то он всего лишь правдоруб?
Проще будьте
У меня друг дальнобойщиком ездит по всей стране и говорит, что в провинции сейчас не хуже, чем в Москве и даже в чём-то лучше.