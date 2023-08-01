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«Ты - не ты, когда припекает»: сотрудник магазина отбирал товар у дерзкого похитителя кепок

«Ты - не ты, когда припекает»: сотрудник магазина отбирал товар у дерзкого похитителя кепок

Автор:
01 августа 2023 08:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вор   забавно   кепка   питер   похититель   продавец   
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29 июля, бородач в очках наведался в магазин «1000 мелочей» на улице Декабристов. Вальяжно прошёлся до полки с головными уборами, особенно актуальными в связи с обещанным синоптиками потеплением, и вышел, сунув за пазуху пару бейсболок.

Занятый другими покупателями 33-летний продавец манёвр заметил. Прихватив, что под руку попалось, он ринулся за похитителем. Короткий бой у магазина завершился частичным успехом. Судя по видео, половину добычи удалось отобрать, но в процессе мужчина получил по голове бутылкой.


Позже он обратился к медикам с гематомами на виске и затылке. К этому времени полицейские задержали двух подозреваемых. В квартале от магазина догнали 32-летнего официально безработного Мурада и 42-летнего менеджера Алексея, к дому которого, вероятно, и направлялись мужчины. Оба задержаны на двое суток по делу о грабеже.


Кстати, вторую кепку изъяли полицейские.

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Метки: Видео   вор   забавно   кепка   питер   похититель   продавец   
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