«Ты - не ты, когда припекает»: сотрудник магазина отбирал товар у дерзкого похитителя кепок

Занятый другими покупателями 33-летний продавец манёвр заметил. Прихватив, что под руку попалось, он ринулся за похитителем. Короткий бой у магазина завершился частичным успехом. Судя по видео, половину добычи удалось отобрать, но в процессе мужчина получил по голове бутылкой.

Позже он обратился к медикам с гематомами на виске и затылке. К этому времени полицейские задержали двух подозреваемых. В квартале от магазина догнали 32-летнего официально безработного Мурада и 42-летнего менеджера Алексея, к дому которого, вероятно, и направлялись мужчины. Оба задержаны на двое суток по делу о грабеже.

Кстати, вторую кепку изъяли полицейские.