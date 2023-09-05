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Кадры очередного грабежа магазина в Калифорнии

Кадры очередного грабежа магазина в Калифорнии

Автор:
05 сентября 2023 09:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   вор   грабеж   лутинг   мародёрство   негры   электроинструменты   
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Очевидцам и сотрудникам магазина ничего не остается делать, кроме как молча снимать на телефоны и наблюдать за оптовой поставкой "репараций" в пользу обездоленных и ущемленных в правах бывших рабов.

Выносят электроинструменты.

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Метки: Видео   вор   грабеж   лутинг   мародёрство   негры   электроинструменты   
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8  комментариев
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7k
Кружок 2 часа назад
старт-ап для нового бизнеса
берёшь кредит на билет до пендосии + на накладные расходы
там чистишь магазов по пять в день
через месяц забиваешь контейнер и отправляешь на родину тут продаёшь))))

пы-сы ... не забываешь регулярно мазаться гуталином)
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14k
? ? ? 6 минут назад
это ж насколько надо быть опущенцами, дабы такое терпеть?
принимать законодательно?
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2k
SmartCat101 Полчаса назад
вежливая просьба оплатить товар и наставленный дробовик действет гораздо лучше чем просто вежливая просьба
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2k
Fiverknot Полчаса назад
А когда будут убивать, они так же стоять будут и смотреть?
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11k
ScorpionDS 48 минут назад
Я не понимаю как такое возможно, в законе о $950 нет ни какого здорового смысла, это только поощряет грабежи.

Если они говорят что их дороже потом судить, так здесь тоже нет логики, все судебные издержки нужно вешать на обвиняемого в случае приговора, они вполне могут отработать на принудительных работах, если не успеют за отсидку могут продлить или пусть выплачивают уже на воле.
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16k
banzai7 Час назад
Это только первый этап. Далее они обленятся и будут только до кассы доходить и деньгами брать.
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26k
Федор 2 часа назад
Я честно говоря не знаю как прокомментировать это! Полный беспредел
получается заходи кто может и бери что хочешь? Или кто сильнее тот и прав? А как же защита частной собственности, основные принципы капитализма!
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