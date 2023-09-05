Кадры очередного грабежа магазина в Калифорнии

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Очевидцам и сотрудникам магазина ничего не остается делать, кроме как молча снимать на телефоны и наблюдать за оптовой поставкой "репараций" в пользу обездоленных и ущемленных в правах бывших рабов.
Выносят электроинструменты.
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берёшь кредит на билет до пендосии + на накладные расходы
там чистишь магазов по пять в день
через месяц забиваешь контейнер и отправляешь на родину тут продаёшь))))
пы-сы ... не забываешь регулярно мазаться гуталином)
принимать законодательно?
Если они говорят что их дороже потом судить, так здесь тоже нет логики, все судебные издержки нужно вешать на обвиняемого в случае приговора, они вполне могут отработать на принудительных работах, если не успеют за отсидку могут продлить или пусть выплачивают уже на воле.