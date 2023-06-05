Мужчина с коробкой на голове ограбил магазин

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План был надёжный... ну, вы поняли, но есть один нюанс: ему пришлось немного приподнять маскировку, дабы осуществить задуманное.
Из-за этого загорелый фейс попал на камеру
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