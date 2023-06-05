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Мужчина с коробкой на голове ограбил магазин

Мужчина с коробкой на голове ограбил магазин

Автор:
05 июня 2023 10:20
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   вор   грабеж   коробка   криминал   люди   новости   
916
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План был надёжный... ну, вы поняли, но есть один нюанс: ему пришлось немного приподнять маскировку, дабы осуществить задуманное.

Из-за этого загорелый фейс попал на камеру

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Метки: в мире   видео   вор   грабеж   коробка   криминал   люди   новости   
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6  комментариев
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13k
Shtoppi Час назад
кто бы сомневался что это будет обезьяна с подручными орудиями "труда".
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46k
Максим Т. 16 минут назад
А по три раза повторяют, потому что с первого уже не доходит?
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1k
Просто прохожий Полчаса назад
Этим можно, хозяева страны
. они очень важны для экспериментов.
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4k
MadShark 49 минут назад
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9k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Видать, долго готовился - всё продумал до мелочей, экипировался по полной программе. Обычно, они просто берут и уносят товар.
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