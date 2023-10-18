Лысый мужчина украл велосипед из подъезда

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Инцидент произошел в 05:20 утра 15 октября в доме 38 по Серебристому бульвару. Действия злоумышленника зафиксировала камера в подъезде.
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