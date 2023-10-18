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Лысый мужчина украл велосипед из подъезда

Лысый мужчина украл велосипед из подъезда

Автор:
18 октября 2023 08:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в мире   велосипед   вор   камера   кража   люди   новости   подъезд   
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Инцидент произошел в 05:20 утра 15 октября в доме 38 по Серебристому бульвару. Действия злоумышленника зафиксировала камера в подъезде.

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Метки: Видео   в мире   велосипед   вор   камера   кража   люди   новости   подъезд   
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5  комментариев
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62k
doker 2 часа назад
Может спецзадание?
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6k
Андрей Крылов 2 минуты назад
Дебил себе пятак за кражу поднял. Скорее всего уже судимый. Условкой не отделается.
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1k
Nick 4 минуты назад
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216
ruslan d 46 минут назад
Ничего такой , попрыгать можно
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8k
Pravednik84 Час назад
Попрошу суд учесть наклонности подследственного и поставить в тюрьму велотренажёр.
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