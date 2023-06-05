Голодный кот напал на кабачок

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Кот выждал момент и проник в холодильник. Нападение домашнего хищника на кабачок попало на видео.
Кот-веган - горе в семье. Это же надо было так оголодать!
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А в холодильнике "совершенно случайно" оказалась камера...