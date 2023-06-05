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Сообщество Без кота и жизнь не та 1619 постов • 472 подписчика подписаться
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Голодный кот напал на кабачок

Голодный кот напал на кабачок

Автор:
05 июня 2023 08:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Прикол   видео   животные   кабачок   кот   
1289
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Кот выждал момент и проник в холодильник. Нападение домашнего хищника на кабачок попало на видео.

Кот-веган - горе в семье. Это же надо было так оголодать!

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Метки: Еда   Прикол   видео   животные   кабачок   кот   
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5  комментариев
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Кот не голодный, просто любит кабачки.
А в холодильнике "совершенно случайно" оказалась камера...
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108k
Z_Павел Юрьевич_V 4 минуты назад
Гречка, гречка, гречка! (с)
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−2
1k
КАКАнгел 38 минут назад
Просто кота надо кормить.
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2k
Pioner76 50 минут назад
Ох уж эти тиктокеры...
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