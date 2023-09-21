Белка решила побаловать себя пиццей

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Белка где-то раздобыла кусок пиццы и решила перекусить. Доест и кого-то точно навестит.
Грызуна смутил наблюдающий за ним автор видео, поэтому зверёк решил выбрать другое место для трапезы.
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На дом та белка взгромоздясь, позавтракать совсем уж собралась...
Но тут какой то нехороший человек, на камеру ее снимать собрался...
Расстроился бельчонок и съепался))
Белко не после пиццы приходит))