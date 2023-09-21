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Белка решила побаловать себя пиццей

Белка решила побаловать себя пиццей

Автор:
21 сентября 2023 10:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Прикол   белка   животные   пицца   
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Белка где-то раздобыла кусок пиццы и решила перекусить. Доест и кого-то точно навестит.

Грызуна смутил наблюдающий за ним автор видео, поэтому зверёк решил выбрать другое место для трапезы.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   белка   животные   пицца   
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4  комментария
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56k
dima423 Час назад
Послал однажды белке бог кусочек пиццы.
На дом та белка взгромоздясь, позавтракать совсем уж собралась...
Но тут какой то нехороший человек, на камеру ее снимать собрался...
Расстроился бельчонок и съепался))
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13k
Всё – приехали! Час назад
Н-да, это Белка не от Александра Сергеевича... Время идёт...

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55
Павел Час назад
Белка где-то раздобыла кусок пиццы и решила перекусить. Доест и кого-то точно навестит...

Белко не после пиццы приходит))
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