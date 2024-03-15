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Сообщество Без кота и жизнь не та 2137 постов • 506 подписчиков подписаться
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Озорной кот прервал приём пищи

Озорной кот прервал приём пищи

Автор:
15 марта 2024 07:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кот   хозяйка   
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Домашний кот своим поведением намекнул девушке, что принимать пищу лучше всё-таки на кухне.

Всех нас в детстве родители приучали к тому, чтобы мы питались строго на кухне. И это объяснимо: вспомните, как мы, будучи детьми, любили таскать с собой еду по всему дому, после чего пятна и грязь были неизбежны. И чтобы сохранять дом в чистоте, нас максимально приучали к порядку.

Котик из этого видео усвоил этот урок на отлично, поэтому он даже попытался воспитать свою хозяйку. Она решила, что обед в комнате — это отличное решение. Но пушистый был не согласен и жестко приструнил распустившуюся кожаную.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кот   хозяйка   
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banzai7 Час назад
...и ни тени раскаяния)
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