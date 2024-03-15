Озорной кот прервал приём пищи

Всех нас в детстве родители приучали к тому, чтобы мы питались строго на кухне. И это объяснимо: вспомните, как мы, будучи детьми, любили таскать с собой еду по всему дому, после чего пятна и грязь были неизбежны. И чтобы сохранять дом в чистоте, нас максимально приучали к порядку.

Котик из этого видео усвоил этот урок на отлично, поэтому он даже попытался воспитать свою хозяйку. Она решила, что обед в комнате — это отличное решение. Но пушистый был не согласен и жестко приструнил распустившуюся кожаную.