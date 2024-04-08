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Сообщество Без кота и жизнь не та 2219 постов • 510 подписчиков подписаться
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Забавные попытки кота схватить макаронину

Забавные попытки кота схватить макаронину

Автор:
08 апреля 2024 08:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кот   макароны   
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Кот заметил в руках хозяйки макаронное изделие и решил во что бы то ни стало его съесть. Однако поймать макаронину оказалось не так уж и просто.

Котейки славятся своей ловкостью и быстротой реакции, однако это не всегда означает то, что они могут быстро и легко поймать все что угодно. К примеру, котофей из этого видео никак не может крепко схватить макаронину.

Периодически коту удается укусить макаронину, но полностью забрать ее у человека не получается. Что ж. У пушистика явно много свободного времени, а значит он может ловить спагетти до тех пор, пока не надоест. Хотя, скорее всего, первым терпение потеряет человек. Так что хвостатому нужно всего лишь дождаться момента, когда тот устанет.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кот   макароны   
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Андерсен 22 минуты назад
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Василий 39 секунд назад
так близко и так далеко
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3891 пост (3885 в горячем)

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