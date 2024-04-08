Забавные попытки кота схватить макаронину

Котейки славятся своей ловкостью и быстротой реакции, однако это не всегда означает то, что они могут быстро и легко поймать все что угодно. К примеру, котофей из этого видео никак не может крепко схватить макаронину.

Периодически коту удается укусить макаронину, но полностью забрать ее у человека не получается. Что ж. У пушистика явно много свободного времени, а значит он может ловить спагетти до тех пор, пока не надоест. Хотя, скорее всего, первым терпение потеряет человек. Так что хвостатому нужно всего лишь дождаться момента, когда тот устанет.