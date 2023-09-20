Упаковка лапши для большой компании

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Большая упаковка лапши быстрого приготовления для любителей. Подобную "суперлапшу" можно встретить в магазинах Южной Кореи и не только.
Лапша быстрого приготовления размера XXL
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Такое они ароматные)))
Только гораздо безопаснее для здоровья и полезнее есть натуральную пищу, приготовленную из натуральных продуктов с натуральными специями.
А теперь подробнее про состав:
Состав: пшеничная мука, пальмовое масло, модифицированный крахмал, E319, соль, лук сушеный, клейковина, эмульгатор-загуститель, краситель "бета-каротин", комплексная пищевая добавка "премикс", экстракт приправы, приправа из сушеных овощей: соя, лук, яичный порошок, : бульон-приправа: соль, Е621, ароматизатор идентичный натуральному (говядина), порошок соевого соуса, глюкоза, перец красный, чесночный порошок, перец черный.
E319 консервант. В малом количестве он безопасен. Но если пристраститься к нему, это может привести к неврологическим повреждениям, повысить риск лимфомы и вызвать увеличение печени. Кроме того, у некоторых людей могут наблюдаться нарушения зрения.
Глутамат натрия ещё один спорный ингредиент. Но его стоит опасаться разве что людям с повышенной чувствительностью. У них могут появляться головные боли, тошнота, высокое кровяное давление, слабость, мышечная стянутость и покраснение кожи.
В Корее провели исследование с участием 6440 человек. Оно показало, что те, кто регулярно ел лапшу быстрого приготовления, получали меньше белка, фосфора, кальция, железа, калия, ниацина и витаминов А и С по сравнению с теми, кто её не употреблял.
Регулярное употребление лапши быстрого приготовления также связывают с повышенным риском метаболического синдрома и такими последствиями, как избыточный абдоминальный жир, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара и аномальный уровень липидов в крови.
Вывод:
Если хотите убрать вред и добавить пользы в свой лапшовый бизнес-ланч, прежде всего откажитесь от пакета с усилителями вкуса. Экспериментируйте и приготовьте бульон по собственному рецепту, добавьте свежие травы и специи это снизит содержание натрия. Положите свежие или варёные овощи это добавит питательных веществ (в том числе клетчатку), которых в простой лапше нет. Само собой, киньте туда яйца, мясо или курицу, рыбу. Они обеспечат белок, которого в лапше почти нет.
В Корее, никто не ест просто лапшу. У них на столе всегда минимум десяток разных плошек с очень разными закусками (панчанами), и лапшу они там все едят более менее регулярно, но при этом само питание у них очень разнообразное и в целом здоровое т.к. там много рыбы, самого разного мяса и куча овощей, причём часто квашенных.