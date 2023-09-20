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Упаковка лапши для большой компании

Упаковка лапши для большой компании

Автор:
20 сентября 2023 12:51
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Прикол   Размер   доширак   лапша   лапша быстрого приготовления   
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Большая упаковка лапши быстрого приготовления для любителей. Подобную "суперлапшу" можно встретить в магазинах Южной Кореи и не только.

Лапша быстрого приготовления размера XXL

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Размер   доширак   лапша   лапша быстрого приготовления   
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11  комментариев
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Сразу на всё купе можно заработать, и на нижних полках ОДНОВРЕМЕННО поесть
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1k
Засланный Полчаса назад
Свинство...
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82
ruslan d 56 минут назад
Ой , иногда прям с хищным удовольствием
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30k
Юрьевич 2 часа назад
Рад за Южную Корею и не только


Только гораздо безопаснее для здоровья и полезнее есть натуральную пищу, приготовленную из натуральных продуктов с натуральными специями.

А теперь подробнее про состав:
Состав: пшеничная мука, пальмовое масло, модифицированный крахмал, E319, соль, лук сушеный, клейковина, эмульгатор-загуститель, краситель "бета-каротин", комплексная пищевая добавка "премикс", экстракт приправы, приправа из сушеных овощей: соя, лук, яичный порошок, : бульон-приправа: соль, Е621, ароматизатор идентичный натуральному (говядина), порошок соевого соуса, глюкоза, перец красный, чесночный порошок, перец черный.

E319 консервант. В малом количестве он безопасен. Но если пристраститься к нему, это может привести к неврологическим повреждениям, повысить риск лимфомы и вызвать увеличение печени. Кроме того, у некоторых людей могут наблюдаться нарушения зрения.

Глутамат натрия ещё один спорный ингредиент. Но его стоит опасаться разве что людям с повышенной чувствительностью. У них могут появляться головные боли, тошнота, высокое кровяное давление, слабость, мышечная стянутость и покраснение кожи.

В Корее провели исследование с участием 6440 человек. Оно показало, что те, кто регулярно ел лапшу быстрого приготовления, получали меньше белка, фосфора, кальция, железа, калия, ниацина и витаминов А и С по сравнению с теми, кто её не употреблял.

Регулярное употребление лапши быстрого приготовления также связывают с повышенным риском метаболического синдрома и такими последствиями, как избыточный абдоминальный жир, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара и аномальный уровень липидов в крови.

Вывод:
Если хотите убрать вред и добавить пользы в свой лапшовый бизнес-ланч, прежде всего откажитесь от пакета с усилителями вкуса. Экспериментируйте и приготовьте бульон по собственному рецепту, добавьте свежие травы и специи это снизит содержание натрия. Положите свежие или варёные овощи это добавит питательных веществ (в том числе клетчатку), которых в простой лапше нет. Само собой, киньте туда яйца, мясо или курицу, рыбу. Они обеспечат белок, которого в лапше почти нет.
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6k
Бу 2 часа назад
хрень
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Себастьян Перейра

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