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Сообщество Без кота и жизнь не та 2099 постов • 506 подписчиков подписаться
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«Она сама прицепилась!»: хитрый кот стащил со стола курицу под видом потягушек

«Она сама прицепилась!»: хитрый кот стащил со стола курицу под видом потягушек

Автор:
05 марта 2024 11:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   животные   кот   котик   курица   потягушки   хитрый   
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Сложно устоять, когда прямо перед тобой лежит целое блюдо сочной курочки, и ты кот. Поэтому не стоит осуждать котика из этого ролика, который изобрел хитрый план, чтобы урвать хоть один кусочек.


Он лежал рядом со вкусняшками, всем своим видом давай понять, насколько ему все равно. Котику даже стало скучно и он утомленно потянулся. Ну кто виноват, что эта приставучая курица вдруг прицепилась к когтю абсолютно безразличного котика?

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Метки: Видео   Еда   животные   кот   котик   курица   потягушки   хитрый   
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2  комментария
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11k
МихА 50 минут назад
типа присел рядом шнурочки завязать))) прохиндей
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3k
Старожил 7 минут назад
«Она сама прицепилась!»: хитрый кот стащил со стола курицу под видом потягушекПосмотреть
«Она сама прицепилась!»: хитрый кот стащил со стола курицу под видом потягушек
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