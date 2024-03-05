«Она сама прицепилась!»: хитрый кот стащил со стола курицу под видом потягушек

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Сложно устоять, когда прямо перед тобой лежит целое блюдо сочной курочки, и ты кот. Поэтому не стоит осуждать котика из этого ролика, который изобрел хитрый план, чтобы урвать хоть один кусочек.
Он лежал рядом со вкусняшками, всем своим видом давай понять, насколько ему все равно. Котику даже стало скучно и он утомленно потянулся. Ну кто виноват, что эта приставучая курица вдруг прицепилась к когтю абсолютно безразличного котика?
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