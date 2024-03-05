«Она сама прицепилась!»: хитрый кот стащил со стола курицу под видом потягушек

Он лежал рядом со вкусняшками, всем своим видом давай понять, насколько ему все равно. Котику даже стало скучно и он утомленно потянулся. Ну кто виноват, что эта приставучая курица вдруг прицепилась к когтю абсолютно безразличного котика?