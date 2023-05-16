Неосторожное обращение с газовым баллоном привело к пожару

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Камера наблюдения, установленная в ресторане на территории Тайваня, запечатлела начало пожара. Виной всему человеческая неосторожность.
Неосторожное обращение с газовым баллоном обернулось пожаром и поездкой двух человек с ожогами в больницу. Также на этаже были выбиты все окна.
Один из мужчин получил ожоги 20-ти процентов тела. Другому повезло меньше. Он был доставлен в больницу с ожогами 60-ти процентов тела.
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Метки: Тайвань в мире видео люди происшествие халатность
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