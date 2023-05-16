Неосторожное обращение с газовым баллоном привело к пожару

Неосторожное обращение с газовым баллоном обернулось пожаром и поездкой двух человек с ожогами в больницу. Также на этаже были выбиты все окна.

Один из мужчин получил ожоги 20-ти процентов тела. Другому повезло меньше. Он был доставлен в больницу с ожогами 60-ти процентов тела.