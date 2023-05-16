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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 306 постов • 22 подписчика подписаться
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Неосторожное обращение с газовым баллоном привело к пожару

Неосторожное обращение с газовым баллоном привело к пожару

Автор:
16 мая 2023 10:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Тайвань   в мире   видео   люди   происшествие   халатность   
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Камера наблюдения, установленная в ресторане на территории Тайваня, запечатлела начало пожара. Виной всему человеческая неосторожность.

Неосторожное обращение с газовым баллоном обернулось пожаром и поездкой двух человек с ожогами в больницу. Также на этаже были выбиты все окна.


Один из мужчин получил ожоги 20-ти процентов тела. Другому повезло меньше. Он был доставлен в больницу с ожогами 60-ти процентов тела.

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Метки: Тайвань   в мире   видео   люди   происшествие   халатность   
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5  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Правило№1: При обильной утечке сжиженного газа вместо того, чтобы метнуться к выходу нужно стоять, смотреть и ждать, чем это всё интересненьким закончится.
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993
Бывалый Полчаса назад
Так этот долбоЙОб уже черный. Значит, уже где-то до этого баллон тоже заносил.
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76
Николай Скобеев Час назад
Рукожоп - это призвание!
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Alex Chebrikov

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