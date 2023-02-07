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Восстание культиватора

Восстание культиватора

Автор:
07 февраля 2023 09:42
Метки: в мире   видео   инцидент   культиватор   люди   происшествие   
216
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Женщина не смогла удержать культиватор и отправила его в короткое, но опасное путешествие. Неосторожная героиня видео попытался поймать машину и чуть не получила травму.

Восстание машин: начало

Обидеть культиватор может каждый, но не каждый сможет от него убежать.

Источник:

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Метки: в мире   видео   инцидент   культиватор   люди   происшествие   
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6  комментариев
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33k
ACU900 55 минут назад
В качестве сопровождения подойдет сюда музыка В.Мещерина "На колхозной птицеферме"
Ссылка youtu.be
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25k
Serg2001 Минуту назад
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14k
banzai7 13 минут назад
За руль ей садиться не стОит.
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9k
GROMOZEKA 23 минуты назад
Не зря она шлем надела, ой не зря
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 51 минуту назад
это баба вроде...прямо под ножи лезет...замотало бы
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