Восстание культиватора

Планшет для профессиональной диагностики автомобиля

Бурная река снесла деревянный мостик с людьми

Танцоры провалились под сцену во время концерта

Шоу с огоньком: телеведущая случайно подожгла себя из огнемёта

Медики спасли бабушку, которую сами же и сбили

В Индии аттракцион с людьми рухнул с большой высоты