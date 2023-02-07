Восстание культиватора

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Женщина не смогла удержать культиватор и отправила его в короткое, но опасное путешествие. Неосторожная героиня видео попытался поймать машину и чуть не получила травму.
Восстание машин: начало
Обидеть культиватор может каждый, но не каждый сможет от него убежать.
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Метки: в мире видео инцидент культиватор люди происшествие
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