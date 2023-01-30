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В Турции автобус с людьми неожиданно упал в водоём

В Турции автобус с людьми неожиданно упал в водоём

Автор:
30 января 2023 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: Водоём   Турция   авария   автобус   в мире   видео   люди   происшествие   
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В турецком городе Малатья автобус упал в воду вместе с пассажирами. Водитель пытался заехать на паром, но не справился с управлением. Момент крушения и спасение пассажиров попали на видео.
В салоне находились 7 человек. Нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков.

Момент аварии оказался запечатлен сразу с нескольких камер.

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Метки: Водоём   Турция   авария   автобус   в мире   видео   люди   происшествие   
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4  комментария
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Вася Васильев 8 минут назад
водила похоже синий как изолента
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RDen 4 минуты назад
а что? заежать на паром можно не высаживая пассажиров? и те ничего не сказали? ну тоды обоюдная вина
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