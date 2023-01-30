В Турции автобус с людьми неожиданно упал в водоём

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В турецком городе Малатья автобус упал в воду вместе с пассажирами. Водитель пытался заехать на паром, но не справился с управлением. Момент крушения и спасение пассажиров попали на видео.
В салоне находились 7 человек. Нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков.
Момент аварии оказался запечатлен сразу с нескольких камер.
Момент аварии оказался запечатлен сразу с нескольких камер.
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