Невероятно везучий лыжник

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Лыжник во время скоростного спуска с горы совершил довольно неудачное приземление. Везению парня остаётся только позавидовать.
После такого еще и руками машет! Хорошо, что дерево или камушек по пути не встретились.
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