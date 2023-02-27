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Невероятно везучий лыжник

Невероятно везучий лыжник

Автор:
27 февраля 2023 11:33
Сообщество : Спорт
Метки: в мире   видео   люди   повезло   происшествие   экстрим   
279
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Лыжник во время скоростного спуска с горы совершил довольно неудачное приземление. Везению парня остаётся только позавидовать.

После такого еще и руками машет! Хорошо, что дерево или камушек по пути не встретились.

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Метки: в мире   видео   люди   повезло   происшествие   экстрим   
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3  комментария
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1k
Юлия Фоксина 5 минут назад
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2k
Оксид Бетона 40 минут назад
Да это такой вид спорта - двоеборье. Прыжок с трамплина, после приземления, переходит в спортивную акробатику.
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31k
Dobry vojak Svejk 46 минут назад
Видать там сотрясать нечего )
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