В Ставропольском крае бородатые туристы «поразвлекались» с арт-объектом и попали в руки полицейских

А они всего лишь хотели устроить «смешную» фотосессию.
В городе Нефтекумск, установили арт-объект, фигуру женщины в шляпе. И она чем-то очень прилянулась парочке туристов: один забрался на неё и имитировал половой акт, второй - держался за грудь.
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Мужчины слишком уж разошлись и привлекли внимание местных, а те связались с полицейскими. Как сообщили в МВД:
Сотрудниками полиции ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу установлены личности правонарушителей. Граждан задержали и доставили в отдел внутренних дел для разбирательства. В отношении них составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Дошутились.
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- Наш врачём стал, людей лечит.
- А наш мосты проектирует.
- А наш на скульптуры залезакт и имитирует половой акт.
Кто против?