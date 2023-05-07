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В Ставропольском крае бородатые туристы «поразвлекались» с арт-объектом и попали в руки полицейских

В Ставропольском крае бородатые туристы «поразвлекались» с арт-объектом и попали в руки полицейских

Автор:
07 мая 2023 17:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Ставропольский край   арт-объект   бородачи   видео   нефтекумск   полицейские   туристы   фотосессия   хулиганство   
916
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А они всего лишь хотели устроить «смешную» фотосессию.

В городе Нефтекумск, установили арт-объект, фигуру женщины в шляпе. И она чем-то очень прилянулась парочке туристов: один забрался на неё и имитировал половой акт, второй - держался за грудь.

Мужчины слишком уж разошлись и привлекли внимание местных, а те связались с полицейскими. Как сообщили в МВД:

Сотрудниками полиции ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу установлены личности правонарушителей. Граждан задержали и доставили в отдел внутренних дел для разбирательства. В отношении них составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Дошутились.

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Метки: Ставропольский край   арт-объект   бородачи   видео   нефтекумск   полицейские   туристы   фотосессия   хулиганство   
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21  комментарий
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703
Renats Railis Час назад
Так это мужчины были или всё же обезьяны? Повадки явно приматов...
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46k
turyst 6 минут назад
Во! Ещё статью за изнасилование статУи!
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4k
Григорий 14 минут назад
опять клетку не закрыли?! хорошо бдительные граждане обезьян заметили!
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602
adssaf afasffdsga 14 минут назад
Во-первых, это не борода. Во-вторых, это не мужчины. Максимум могу согласиться на спермотоксикозных пятиклассников. Хотя по поведению всё же макаки и даже не резус.
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48k
Андрей 22 минуты назад
Их родителям есть кем гордится.
- Наш врачём стал, людей лечит.
- А наш мосты проектирует.
- А наш на скульптуры залезакт и имитирует половой акт.
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2k
Alex 23 минуты назад
Обезьяны на воле
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4k
Трям 41 минуту назад
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431
сергей ремизов Трям 14 минут назад
Не, эти умнее.
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12k
Shtoppi 42 минуты назад
у обезьян, заниматься сексом с деревьями, очевидно, зашито в их примитивных межушных ганглиях, уже на уровне рефлексов. вот граждане и не смогли сдержать свои животные порывы.
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7k
Дмитрий 44 минуты назад
И? Чего "дошутились" то? Наказание то какое? Штраф по 1000 р. и всё? Или хотя бы суток по 5 нарисовали?
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7k
Горец Ю 51 минуту назад
На органы их пустить.
Кто против?
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118
Елена Трям 37 минут назад
А в качестве мишеней на полигоне для готовящихся в СВО военнослужащих? Не пропадать же совсем тому, что можно хоть так использовать?
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10k
Владимир 54 минуты назад
Увидели зеленое, на дерево полезли. Инстинкты.
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13k
котегRUS 57 минут назад
а потом обижаются что их отсталыми от эволюции называют..
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2k
Василий Афиногенов Час назад
ишака или овцу им,из кустов
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