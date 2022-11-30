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Львы пришли в гости к туристам: живое видео

Львы пришли в гости к туристам: живое видео

Автор:
30 ноября 2022 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Африка   видео   заповедник   львы   неожиданная встреча   повезло   путешествия   туристы   
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Пара туристов, заночевавших на природе в одном их африканских заповедников, была удивлена до глубины души, когда, проснувшись от странных звуков рядом с палаткой, они решили выглянуть и посмотреть, что происходит. Этот момент они запомнят на всю жизнь!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Африка   видео   заповедник   львы   неожиданная встреча   повезло   путешествия   туристы   
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7  комментариев
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19k
nobody® 51 минуту назад
Когда алкоголики слишком рано пришли за бутылкой и от безысходности облизывают дверь магазина.
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18k
anpetrof Минуту назад
Теперь, на месте этой палатки
...
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11k
Ivan 2 минуты назад

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7k
ГГалка 8 минут назад
ааа...ужас...львы... меня могут сожрать..ААА.. надо лежать неподвижно, дышать тихо и не пукать. но телефон я всё же достану и сниму видос. это важнее.
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3k
pinbalist Полчаса назад
Они не замучились потом кирпичи из палатки выкидывать?
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4k
Александр Полчаса назад
Что происходит с миром? Тебе грозит реальная опасность, ты боишься пошевелиться, но камеру на телефончике включить не забываешь...
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40k
Игорь 36 минут назад
А вот не надо было палатку валерьянкой стирать.
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