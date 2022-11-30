Львы пришли в гости к туристам: живое видео

1420
10
1
Пара туристов, заночевавших на природе в одном их африканских заповедников, была удивлена до глубины души, когда, проснувшись от странных звуков рядом с палаткой, они решили выглянуть и посмотреть, что происходит. Этот момент они запомнят на всю жизнь!
Фрэнси Франциска Люббе и ее партнер отдыхали в заповеднике Мабуасехубе в Ботсване, надеясь увидеть местных обитателей и не догадываясь, что те скоро сами их навестят.
Пара решила не провоцировать животных и все то время, пока они были рядом с палаткой, оставалась совершенно неподвижной, что, по их признанию, было нелегко.
Окно палатки почти полностью прозрачное, так что пара сумела разглядеть львов на расстоянии менее вытянутой руки.
Фрэнси описала в социальных сетях полученные впечатления как «невероятные». Ее фотографии, сделанные во время нашествия львов на палатку, привлекли большое внимание в соцсетях - что, если подумать, неудивительно.
«Шума не было, запаха не было. Мы старались вести себя очень тихо, чтобы не побеспокоить их», - пишет девушка.
После этого туристы, живые и невредимые, только слегка напуганные, наконец-то смогли покинуть палатку.
Вот как это выглядело на видео:
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Цари зверей на грани вымирания: потрясающие снимки африканских львов
- Как обманывают доверчивых туристов в Турции
- Туристы провалились под лёд на Байкале и 17 минут провели в воде
- Турист хотел погладить льва и чуть не лишился руки
- Лев пытался войти в ресторан полный туристов
Новости партнёров
реклама