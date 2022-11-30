Львы пришли в гости к туристам: живое видео

Пара туристов, заночевавших на природе в одном их африканских заповедников, была удивлена до глубины души, когда, проснувшись от странных звуков рядом с палаткой, они решили выглянуть и посмотреть, что происходит. Этот момент они запомнят на всю жизнь!

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0 Источник: Фрэнси Франциска Люббе и ее партнер отдыхали в заповеднике Мабуасехубе в Ботсване, надеясь увидеть местных обитателей и не догадываясь, что те скоро сами их навестят.

0 Источник: Они проснулись от того, что две львицы слизывали утреннюю росу с окна их палатки.

0 Источник: Пара решила не провоцировать животных и все то время, пока они были рядом с палаткой, оставалась совершенно неподвижной, что, по их признанию, было нелегко.

0 Источник: Окно палатки почти полностью прозрачное, так что пара сумела разглядеть львов на расстоянии менее вытянутой руки.

0 Источник: Фрэнси описала в социальных сетях полученные впечатления как «невероятные». Ее фотографии, сделанные во время нашествия львов на палатку, привлекли большое внимание в соцсетях - что, если подумать, неудивительно.

0 Источник: «Шума не было, запаха не было. Мы старались вести себя очень тихо, чтобы не побеспокоить их», - пишет девушка.

0 Источник: К счастью, эта встреча не закончилась трагедией.

0 Источник: В конце концов львы убежали в кусты после того, как напились росой.

0 Источник: После этого туристы, живые и невредимые, только слегка напуганные, наконец-то смогли покинуть палатку.