"Э, ты что делаешь?": русского туриста заставили извиниться за секс в горах Дагестана

Пару туристов, путешествующих по Дагестану, внезапно застигла страсть, и они решили, что безлюдная гористая местность - идеальный фон для секса. Но не учли, что для кого-то горы - это дом. Получилось стыдно и неприятно.
Путешественники порой попадают в неприятные истории, а всё из-за того, что поддаются страстям не в кровати под одеялом, а там, где душа запросит. Совсем недавно в соцсетях обсуждали историю о паре россиян, которые осквернили сексуальными утехами развалины древней армянской крепости, а теперь оказалось, что и в горах Дагестана заниматься "эцсамым" противозаконно.
Автотуристы остановились на горной дороге и решили утолить страсть. И только было приступили к удовлетворению базового инстинкта, как их заметили, пристыдили и отругали.
К сожалению, местный житель записал видео разврата, которое не поленился распространить в соцсетях. Туристу пришлось извиняться. Говорит, что не знал о правилах посещения Дагестана.
Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика и плохо прикрытая страсть (и, возможно, зависть)
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Соотечественники автора видео также повторяют: сексом надо заниматься дома. В иных местах - нельзя.
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, секс на природе - это преступление?
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АНТИФИШКИ
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Никчемная расса
Про секс у чабанов не спрашиваю)