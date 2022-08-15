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"Э, ты что делаешь?": русского туриста заставили извиниться за секс в горах Дагестана

"Э, ты что делаешь?": русского туриста заставили извиниться за секс в горах Дагестана

Автор:
15 августа 2022 09:01
Метки: видео   гостеприимство   дагестан   извинения   не сдержались   секс на природе   туристы   
1908
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1

Пару туристов, путешествующих по Дагестану, внезапно застигла страсть, и они решили, что безлюдная гористая местность - идеальный фон для секса. Но не учли, что для кого-то горы - это дом. Получилось стыдно и неприятно.

Путешественники порой попадают в неприятные истории, а всё из-за того, что поддаются страстям не в кровати под одеялом, а там, где душа запросит. Совсем недавно в соцсетях обсуждали историю о паре россиян, которые осквернили сексуальными утехами развалины древней армянской крепости, а теперь оказалось, что и в горах Дагестана заниматься "эцсамым" противозаконно.


Автотуристы остановились на горной дороге и решили утолить страсть. И только было приступили к удовлетворению базового инстинкта, как их заметили, пристыдили и отругали.

К сожалению, местный житель записал видео разврата, которое не поленился распространить в соцсетях. Туристу пришлось извиняться. Говорит, что не знал о правилах посещения Дагестана.



Соотечественники автора видео также повторяют: сексом надо заниматься дома. В иных местах - нельзя.

А как считаете вы, уважаемые фишкяне, секс на природе - это преступление?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   гостеприимство   дагестан   извинения   не сдержались   секс на природе   туристы   
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23  комментария
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Классно бы было,если бы дети гор,спускаясь с них и себя вели по человечески!
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28k
Alex Минуту назад
Зверьки совсем уже рамсы попутали
Никчемная расса
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24k
Slawa49 6 минут назад
а можно только местным коз в горах пердолить??? если в горах нельзяЮ ТО как тогда этот пастух появился на свет???? от козы?
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85
Guilty Pleasure 21 минуту назад
Логика подсказывает, что всем нарушителям общественного порядка дагестанской наружности, находящимися в границах РФ за пределами домашнего региона следует сделать то же самое: вернуться на родную землю, записать публичные извинения и выложить их в сеть. Если уважать порядок, то ВЕЗДЕ, а не только в Дагестане.
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1k
SergeyABC 23 минуты назад
Еще бл+ть скажите что поссать вдоль дороги нельзя в горах!
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19k
Killgrave Полчаса назад
Чурки вечно окуевшие мартышки - деланно корчат из себя праведников и моралистов исключительно у себя в аулах и кишлаках. Как только появляются в русских городах ведут сразу себя как конченые твари.
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1k
investas Полчаса назад
Простите , а как в Дагестане дети появляются?
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2k
boom 50 минут назад
Аборигена за распространение видео - уже навестили?
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2
Snooppy858 53 минуты назад
Ну как-то слишком строго. Ребята же не посреди города... Ну уединились, ни чего страшного. Но это моё мнение. Как ни крути, местные обычаи и культуру лучше чтить, тогда таких неприятных ситуаций не будет.
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1k
Женя Женя78 Час назад
нет чтоб и той обезьяне дать пососать, ещё и извинения записал
.
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484
ManA108 Час назад
Пусть спасибо скажет что на кирпичный завод не «устроили».
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1k
neskaju20 2 часа назад
Среднестатистический туповаты кубаноид у которого голова для того, чтобы туда есть
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5k
Михаил 2 часа назад
а если эти ребятам из дагестана показать видео, как в горах они [мат].т овец? они так же будут говорить? ослоё.бы!
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298
Javier Михаил Час назад
Эй, это же традиции...
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10k
Клёст 2 часа назад
А другие естественные потребности в ГОРАХ! ДАГЕСТАНА! оправлять разрешается?)))
Про секс у чабанов не спрашиваю)
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359
ChePaev 2 часа назад
А колено преклонить при извинении эта обезьяна не потребовала? Ему надо показать видео что творят его соотечественники за пределами Дагестана и тогда уже эта обезьяна будет извиняться за них.
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27k
Vazari 2 часа назад
Трахал бы овцу, слова бы не сказали. Или проехали мимо или присоединились бы)
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5k
Умница-красавица 2 часа назад
Обезьяна с телефоном- страшная сила
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6k
Котэ 2 часа назад
дикари-с
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6k
Roman 2 часа назад
Как в том анекдоте - советами замучали. Где, как и при каком освещении.
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