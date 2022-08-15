"Э, ты что делаешь?": русского туриста заставили извиниться за секс в горах Дагестана

Путешественники порой попадают в неприятные истории, а всё из-за того, что поддаются страстям не в кровати под одеялом, а там, где душа запросит. Совсем недавно в соцсетях обсуждали историю о паре россиян, которые осквернили сексуальными утехами развалины древней армянской крепости, а теперь оказалось, что и в горах Дагестана заниматься "эцсамым" противозаконно.





Автотуристы остановились на горной дороге и решили утолить страсть. И только было приступили к удовлетворению базового инстинкта, как их заметили, пристыдили и отругали.

К сожалению, местный житель записал видео разврата, которое не поленился распространить в соцсетях. Туристу пришлось извиняться. Говорит, что не знал о правилах посещения Дагестана.





