Кенгуру припугнул туристку, которая хотела его погладить

Она осторожно подошла к самцу, но в какой-то момент он заподозрил вторжение в своё личное пространство, и резко бросился в сторону девушки. Та испугалась и побежала обратно, в панике упав на траву. Кенгуру припугнул её мощным прыжком, но вреда не причинил - а потом удалился в сторону. Девушка после этого встала и поторопилась обратно к подруге, которая засняла это на видео.