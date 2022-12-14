Кенгуру припугнул туристку, которая хотела его погладить

721
3
Дикая природа не так мила и пушиста, как некоторым может показаться. Этот кенгуру напомнил об этом туристке, которая решила подойти к нему поближе и "погладить"..
Девушка по имени Шакила путешествовала по Австралии, и заглянула в регион Кангару Вэлли ("Долина кенгуру"), где обитает много кенгуру. Во время прогулки по природным местам, туристка заметила одного кенгуру, который стоял совсем недалеко, возле водоёма. Ради интереса девушка решила подойти и к животному поближе, и, по её словам, "просто погладить"..
Она осторожно подошла к самцу, но в какой-то момент он заподозрил вторжение в своё личное пространство, и резко бросился в сторону девушки. Та испугалась и побежала обратно, в панике упав на траву. Кенгуру припугнул её мощным прыжком, но вреда не причинил - а потом удалился в сторону. Девушка после этого встала и поторопилась обратно к подруге, которая засняла это на видео.
Вот такой урок преподал девушке этот кенгуру. Кстати, кенгуру в Австралии не особо опасны для человека, если не беспокоить их и не нарушать территорию. Дикую природу нужно уважать.
Видео
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Кенгуру показал туристам австралийское гостеприимство
- На порог студентки из Австралии приполз огромный ящер
- Песни китов - удивительный феномен природы
- Пока индианка спала в саду, на неё заползла кобра
- Индийские студенты засняли, как обезьяна катается на олене
Новости партнёров
реклама