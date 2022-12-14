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Кенгуру припугнул туристку, которая хотела его погладить

Кенгуру припугнул туристку, которая хотела его погладить

Автор:
14 декабря 2022 21:55
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   кенгуру   опасно   туристы   фото   
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Дикая природа не так мила и пушиста, как некоторым может показаться. Этот кенгуру напомнил об этом туристке, которая решила подойти к нему поближе и "погладить"..

Видео

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   кенгуру   опасно   туристы   фото   
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