Родители года: бельгийцы отказались покупать билет новорожденному и оставили малыша на стойке регистрации в аэропорту

Сесть в самолёт паре не удалось - их оперативно задержали и передали на руки полиции. Горе-родители заявили, что они и не собирались улетать без свого малыша, а хотели решить вопрос с его полётом через руководство авиакомпании. Правда, почему это нужно было делать у стойки с паспортным контролем, да еще вдвоём и без ребёнка, супруги не рассказали.