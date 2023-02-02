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Родители года: бельгийцы отказались покупать билет новорожденному и оставили малыша на стойке регистрации в аэропорту

Родители года: бельгийцы отказались покупать билет новорожденному и оставили малыша на стойке регистрации в аэропорту

Автор:
02 февраля 2023 08:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Израиль   аэропорт   билет   видео   дети   родители   родители года   туристы   
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Семейная пара, вылетавшая из аэропорта Тель-Авива, была очень удивлена и расстроена, когда узнала, что без отдельного билета на борт их младенца не пустят.


Работников аэропорта Тель-Авива нестандартными ситуациями не удивить, но поведением этой бельгийской пары они были шокированы. Супруги планировали лететь в Брюссель рейсом ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair , однако у них не оказалось билета на ребёнка. Покупать младенцу отдельный билет они отказались и, оставив коляску с малышом у стойки регистрации, отправились на паспортный контроль.


Сотрудники аэропорта заявили, что никогда ни с чем подобным ранее не сталкивались.


Сесть в самолёт паре не удалось - их оперативно задержали и передали на руки полиции. Горе-родители заявили, что они и не собирались улетать без свого малыша, а хотели решить вопрос с его полётом через руководство авиакомпании. Правда, почему это нужно было делать у стойки с паспортным контролем, да еще вдвоём и без ребёнка, супруги не рассказали.

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Метки: Израиль   аэропорт   билет   видео   дети   родители   родители года   туристы   
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22  комментария
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Radugananebe 2 часа назад
А чего в ручную кладь не сдали, экономы?
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Мистер Фикс 10 минут назад
Современные реалии.
Без принципов, без морали...
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21k
ЦСКА 15 минут назад
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0
Max Us 17 минут назад
Диалог в столовой:
– Что вам?
– Пюре и свинину.
– Луком посыпать?
– А это бесплатно?
– А вам точно свинину можно?
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3k
Дмитрий Круглов 24 минуты назад
Бельгийские родители года: родитель №1 и родитель №2
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4k
vasilykopkov Час назад
Что-то сдаётся мне, что "родители" одного пола.
А ребёнок скорее всего - приёмный.
Своего мать никогда не бросит.
Гейропа, сэры...
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Алексей Час назад
В данной ситуации интересен вопрос цены. Кто в курсе сколько стоит билет на младенца и сколько стоит билет взрослый в Ryanair, чтобы понять кто жлоб?
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4k
lexa 2 часа назад
Ох уж эти евреи...
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76
Obrval lexa 2 часа назад
Или? Вы не находите себе места за то, что евреи были шокированы поведением бельгийцев?
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76
Obrval 2 часа назад
Какая нетрадиционная пара!
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