Родители года: бельгийцы отказались покупать билет новорожденному и оставили малыша на стойке регистрации в аэропорту

Семейная пара, вылетавшая из аэропорта Тель-Авива, была очень удивлена и расстроена, когда узнала, что без отдельного билета на борт их младенца не пустят.
Работников аэропорта Тель-Авива нестандартными ситуациями не удивить, но поведением этой бельгийской пары они были шокированы. Супруги планировали лететь в Брюссель рейсом ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair , однако у них не оказалось билета на ребёнка. Покупать младенцу отдельный билет они отказались и, оставив коляску с малышом у стойки регистрации, отправились на паспортный контроль.
Сотрудники аэропорта заявили, что никогда ни с чем подобным ранее не сталкивались.
Сесть в самолёт паре не удалось - их оперативно задержали и передали на руки полиции. Горе-родители заявили, что они и не собирались улетать без свого малыша, а хотели решить вопрос с его полётом через руководство авиакомпании. Правда, почему это нужно было делать у стойки с паспортным контролем, да еще вдвоём и без ребёнка, супруги не рассказали.
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Без принципов, без морали...
– Что вам?
– Пюре и свинину.
– Луком посыпать?
– А это бесплатно?
– А вам точно свинину можно?
А ребёнок скорее всего - приёмный.
Своего мать никогда не бросит.
Гейропа, сэры...
А то в детдомах отказников нет, ну...