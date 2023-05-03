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Парящие пауки на Бали пугают отдыхающих

Парящие пауки на Бали пугают отдыхающих

Автор:
03 мая 2023 11:53
Метки: бали   в мире   видео   животные   пауки   природа   
339
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Бали является райским местом не только для многих людей, но и для пауков. Зато можно не переживать из-за малярийных комаров и других опасных насекомых.

Добро пожаловать на "сказочное Бали".

Отдых на Бали может стать настоящим испытанием для арахнофобов.

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Метки: бали   в мире   видео   животные   пауки   природа   
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951k
Себастьян Перейра Автор поста 2 часа назад
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481
Дмитрий Базурин 24 минуты назад
Ну ХЗ может они ядовитые
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45k
Aleksandr 37 минут назад
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990
Kra 41 минуту назад
пока висят- пусть висят, главное, чтобы не ползали
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27k
Serg2001 56 минут назад
Навеяло... )
Ссылка www.youtube.com
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Себастьян Перейра

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