Парящие пауки на Бали пугают отдыхающих

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Бали является райским местом не только для многих людей, но и для пауков. Зато можно не переживать из-за малярийных комаров и других опасных насекомых.
Добро пожаловать на "сказочное Бали".
Отдых на Бали может стать настоящим испытанием для арахнофобов.
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