Парень завёл дома гигантскую сколопендру

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Знакомьтесь, гигантская сколопендра – самый крупный вид многоножек. Размер этих существ может превышать сорок сантиметров, а укус считается одним из самых болезненных в мире.
Это "очаровательное" создание является популярным домашним животным среди любителей беспозвоночных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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