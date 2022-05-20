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Парень завёл дома гигантскую сколопендру

Парень завёл дома гигантскую сколопендру

Автор:
20 мая 2022 08:20
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   интересно   многоножка   природа   сколопендра   
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Знакомьтесь, гигантская сколопендра – самый крупный вид многоножек. Размер этих существ может превышать сорок сантиметров, а укус считается одним из самых болезненных в мире.
Это "очаровательное" создание является популярным домашним животным среди любителей беспозвоночных.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   животные   интересно   многоножка   природа   сколопендра   
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6  комментариев
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13k
Элитный тигр 40 минут назад
Лучше жену завел-бы, укусы такие же болезненные, но от жены намного больше пользы...
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31k
Fat Lynx 54 минуты назад
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!
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6k
tamin 55 минут назад
На мечте девушки, я никогда бы к нему не переехал. Хотя как говорят гинекологи, вы не представляете кого ......блин слово не подбирается...тр..ют грубо. Пехают странно. Шевелят-детски. О! Кого провожают в десятисеккндный рай
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3k
Serhio Konyakoff Час назад
Какая мерзкая тварь !!! Мужик- извращенец какой-то!!!
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Комментарий удален. Причина: флуд
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