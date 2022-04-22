Змея ловко поймала рыбу в воде

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Любитель рыбной ловли снял на видео змею, поймавшую в воде рыбу. Хищница схватила свою добычу мертвой хваткой и выползла с ней на берег.
Змея поймала рыбу в воде и вцепилась в её туловище. Затем она доплыла до берега, чтобы полакомиться уловом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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