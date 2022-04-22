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Змея ловко поймала рыбу в воде

Змея ловко поймала рыбу в воде

Автор:
22 апреля 2022 11:10
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   интересно   охота   природа   рыба   рыбалка   
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Любитель рыбной ловли снял на видео змею, поймавшую в воде рыбу. Хищница схватила свою добычу мертвой хваткой и выползла с ней на берег.
Змея поймала рыбу в воде и вцепилась в её туловище. Затем она доплыла до берега, чтобы полакомиться уловом.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   змея   интересно   охота   природа   рыба   рыбалка   
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5  комментариев
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61k
Опиум для народа Час назад
Даже змея умеет держать рыбу поперёк, а не как снимальщик...
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Гм... Тамань? Бывал я на берегу моря около станицы этих морских ужиков неимоверное количество. В народе называют их шахматками. По цвету раскраски шкуры. Забавные такие совершенно безобидные змеики.
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43k
SinigamiRuuk 36 минут назад
Что за змея?
Не надо отвечать "водоплавающая"...
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1k
Сергей 55 минут назад
Туды ему, ротану, и дорога!
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