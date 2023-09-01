Это гусеница Megalopyge opercularis, которую ещё называют "кошачьей гусеницей"

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Она пушистая и очень ядовитая.
Пострадавшие от её укуса описывают боль как ощущение, похожее на боль от сломанной кости или удара тупым предметом.
Реакции зачастую очень тяжелые, и вызывают жжение, отёк, тошноту, головную боль, волдыри, а иногда онемение или затруднение дыхания.
Один из реддиторов рассказал, что после укуса этой гусеницы даже морфин не помогал ему от боли.
Этого пушистика мы не гладим
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Трудно поверить, что это пушистое и симпатичное на вид существо способно довести взрослых мужчин до слез, боли и агонии. Однако это так. Достаточно всего лишь одного касания, чтобы удостовериться в этом.
Ареал обитания Megalopyge opercularis включает в себя территорию юго-восточной и центральной части США, Мексики и немного затрагивает северные районы Центральной Америки. Обитает она в смешанных и широколиственных лесах, где обосновывается на листьях и стволах деревьях.
Питается листьями вязов, дубов, цитрусовых деревьев и других садовых растений, например таких как шиповник и плющ.
Внешний вид гусеницы не сулит ничего плохого. Все ее тело покрыто длинными густыми волосками, которые сами по себе не представляют какой-либо опасности. Под собой они скрывают ядовитые шипы, одного прикосновения к которым достаточно, чтобы получить сильное жжение, сыпь и сильнейшую боль.
Окрас «меховой шубки» гусеницы может варьироваться от светло-серого до золотистого или даже красновато-коричневого. Она вырастает до 3 сантиметров в длину и 1 в ширину. Имеет 7 пар ложноножек.
Взрослые бабочки ненамного превышают гусеницу в размерах. Длина их тела составляет около 3,5 сантиметров. Крылья недлинные, округлой формы, и покрыты длинными волнистыми волосками. Окраска достаточно пестрая: у основания крылья окрашены в оранжевый цвет, который постепенно, к концам крыльев, переходит в кремовый. На теле также имеются короткие ядовитые шипы.
Издали гусеницу этой бабочки можно принять за безобидный кусочек пуха, который дети и даже взрослые могут по неведению взять в руки. Одно неосторожное касание и место прикосновения пронзает сильная боль. Сразу или через пару минут после этого контакта развивается интенсивная, пульсирующая боль, которая быстро доходит до лимфатических узлов в подмышечной или паховой области, а затем и в грудную клетку."
(с)
Однако, как именно устроена их ядовитость, до сих пор было известно мало. И вот сейчас сотрудники Квинслендского университета внимательно изучили гусениц двух фланелевых молей, Megalopyge opercularis и Megalopyge crispata, и описали результаты своих исследований в PNAS. Яд выделяют специальные секреторные клетки, которые лежат под кутикулой и соединены канальцами с ядовитыми шипами – но главные сюрпризы тут оказались не в анатомии гусениц, а в том, что за ядом они пользуются. Это белки, которые в прямом смысле делают дыры в клеточных мембранах. Только они не просто пробивают отверстия, а образуют сложный кольцеобразный комплекс, который встраивается в мембрану и держит дыру в ней открытой. Через пору из клетки и в клетку начинают бесконтрольно проникать разные вещества, что и служит причиной боли и других неприятных физиологических эффектов.
Такого яда нет ни у каких других насекомых, но зато нечто похожее есть у рыб, у некоторых медуз, у губоногих многоножек, у бактерий. Собственно, от бактерий бабочки его и получили – по мнению исследователей, у далёких предков фланелевых молей случился горизонтальный перенос генов от бактерий к ним. Горизонтальный перенос генов очень распространён среди бактерий и архей – в том смысле, что разные бактерии и археи могут получать ДНК не по наследству, не по вертикали от предков к потомкам, а горизонтально, друг от друга. Механизмы горизонтального переноса есть разные, но, так или иначе, ген «осваивается» на новом месте и начинает работать на благо нового хозяина.
Что до других живых существ, то ещё совсем недавно считалось, что у них горизонтальный перенос генов случается очень и очень редко, если вообще есть. Но потом бактериальные гены стали обнаруживаться у грибов, растений и даже у человека; фланелевые моли стали ещё одним примером такого рода. Можно предположить, что горизонтальный перенос от бактерий к бабочкам случился тогда, когда в их клетках жил какой-то бактериальных симбионт или, наоборот, патоген, от которого удалось избавиться – механизмы тут можно придумать разные.
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