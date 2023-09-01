Это гусеница Megalopyge opercularis, которую ещё называют "кошачьей гусеницей"

Пострадавшие от её укуса описывают боль как ощущение, похожее на боль от сломанной кости или удара тупым предметом.



Реакции зачастую очень тяжелые, и вызывают жжение, отёк, тошноту, головную боль, волдыри, а иногда онемение или затруднение дыхания.



Один из реддиторов рассказал, что после укуса этой гусеницы даже морфин не помогал ему от боли.



Этого пушистика мы не гладим