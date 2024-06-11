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Прекрасная природа Швейцарии

Прекрасная природа Швейцарии

Автор:
11 июня 2024 07:24
Метки: Видео   Швейцария   в мире   красота   пейзаж   природа   
1218
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Главная драгоценность Швейцарии – изумительная по своей красоте природа. Туристов встречают горные массивы, альпийские лугами и чистейшим горным воздухом и кристально чистые озёра.

Люди, живущие в больших городах, постоянно испытывают стресс и эмоциональное истощение. Пробки, работа в офисе, толкучка в метро и прочие прелести повседневной жизни в мегаполисе вряд ли хорошо сказываются на психике. Но, к счастью, не вся наша планета — это огромный город с бесконечным ветками метро. Есть и другие места, похожие на настоящую сказку или яркий волшебный сон.

Например, Швейцария. А именно, ее прекрасные Альпийские пейзажи. Здесь дует свежий горный ветерок и журчат ручьи. Только посмотрите, какая там красота! От одного только просмотра ролика на душе станет тепло и спокойно. Чем не сказка?

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Метки: Видео   Швейцария   в мире   красота   пейзаж   природа   
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3  комментария
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parallax 17 минут назад
Съездить отдохнуть, там очень хорошо. Но жить в этой глуши, особенно зимой, это мало кому понравится.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3648 в горячем)

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