В Дагестане мужчина помог полицейским найти угнанную им же машину

Позднее мужчина признался, что не помнит, как сел в чужую машину, поскольку в тот день был очень пьян (поздравляем его с ещё одним признанием). И что ещё смешнее, он заявил, что просто перепутал чужую машину со своей — они, видите ли, очень похожи, да и обе заводятся не от ключа, а посредством замыкания проводов. Такая вот дагестанская "Ирония судьбы" на минималках.