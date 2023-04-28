В Дагестане мужчина помог полицейским найти угнанную им же машину

А помог, потому что в тот день был очень пьян и не помнил, как сел в чужую машину. Премию этому гению!
Пресс-служба дагестанского МВД рассказала про курьёзный случай, произошедший 24 апреля в Хасавюрте. Житель Хасавюртовского района написал заявление об угоне автомобиля "ВАЗ-2104" и полицейские быстро нашли его "ласточку" на улице Энергетиков. Когда они принялись опрашивать местных жителей, им на помощь вызвался доброжелательный 64-летний местный житель. Он сообщил стражам порядка, где расположены камеры наблюдения и выразил уверенность, что они им очень помогут.
И действительно помогли. Настолько, что сознательный гражданин, просматривавший запись вместе с полицейскими, потерял дар речи — оказалось, что машину угнал он сам.
Источник:
Позднее мужчина признался, что не помнит, как сел в чужую машину, поскольку в тот день был очень пьян (поздравляем его с ещё одним признанием). И что ещё смешнее, он заявил, что просто перепутал чужую машину со своей — они, видите ли, очень похожи, да и обе заводятся не от ключа, а посредством замыкания проводов. Такая вот дагестанская "Ирония судьбы" на минималках.
Источник:
- В Краснодаре яжмать избила дочь из-за того, что та «кусок лохундры»
- В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции
- Житель Москвы выбросил из окна огромную сумму денег
- Красноярский депутат от КПРФ предложил единороссу сразиться на татами
- Оговорочка: глава брянского МВД назвал коррупцию важной составляющей работы