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В Дагестане мужчина помог полицейским найти угнанную им же машину

В Дагестане мужчина помог полицейским найти угнанную им же машину

Автор:
28 апреля 2023 17:33
Сообщество : Криминал
Метки: Хасавюрт   видео   дагестан   курьёз   мвд   угон машины   
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А помог, потому что в тот день был очень пьян и не помнил, как сел в чужую машину. Премию этому гению!

Пресс-служба дагестанского МВД рассказала про курьёзный случай, произошедший 24 апреля в Хасавюрте. Житель Хасавюртовского района написал заявление об угоне автомобиля "ВАЗ-2104" и полицейские быстро нашли его "ласточку" на улице Энергетиков. Когда они принялись опрашивать местных жителей, им на помощь вызвался доброжелательный 64-летний местный житель. Он сообщил стражам порядка, где расположены камеры наблюдения и выразил уверенность, что они им очень помогут.

И действительно помогли. Настолько, что сознательный гражданин, просматривавший запись вместе с полицейскими, потерял дар речи — оказалось, что машину угнал он сам.

Позднее мужчина признался, что не помнит, как сел в чужую машину, поскольку в тот день был очень пьян (поздравляем его с ещё одним признанием). И что ещё смешнее, он заявил, что просто перепутал чужую машину со своей — они, видите ли, очень похожи, да и обе заводятся не от ключа, а посредством замыкания проводов. Такая вот дагестанская "Ирония судьбы" на минималках.

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Метки: Хасавюрт   видео   дагестан   курьёз   мвд   угон машины   
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18k
Александр 24 минуты назад
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Бритва 9 минут назад
за весёлую историю лайк, за вождение в нетрезвом виде...
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