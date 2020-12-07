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Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки

Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 08:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Хасавюрт   видео   дагестан   девушка   обычай   похищение   
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Трое неизвестных попытались затолкать девушку в авто, но проезжавший мимо дагестанец остановился и расшвырял похитителей.

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Метки: Хасавюрт   видео   дагестан   девушка   обычай   похищение   
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36  комментариев
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21
Su Ar 3 часа назад
Качественная просветительская работа от муфтията!
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1k
Chocolate Jesus 12 минут назад
а с огнестрелом только в Москве они ходят?
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30k
Олег 37 минут назад
за 15 т.р и два с половиной года УСЛОВНО они будут воровать людей вечно! Реальных 7 лет, возможно, исправят ситуацию. Дикари сука
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358
... 43 минуты назад
в традициях воровство и похищение, этим все сказано
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1k
Brataxe 51 минуту назад
Ничего себе там сотрудник отдела просвещения. Просветил, так просветил, от души просветил.
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10k
Евгений Час назад
Я считаю, что работа по просвещению выполнена качественно - и работник муфтията заслуживает как минимум премии, а то и карьерного повышения.
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
Звездюлями и добрым словом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
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29k
Alex 2 часа назад
Красава!
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4k
Борис 2 часа назад
Теперь девушка переходит к победителю)
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2k
Mellivora 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Echo 2 часа назад
не, ну видит же что с молодой не получается, хватай старую
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2k
Frank Borman 2 часа назад
В мире животных. Когда самцу-примату приходит время спариваться, он крадет самку и тащит ее в свою берлогу, для оплодотворения. Закон гор еще никто не отменял, джиигиты живут по своим древним традициям.
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10
yusif Frank Borman 2 часа назад
подойди к дагестанцу в своем городе и попробуй тоже самое сказать ему в лицо
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13k
kotovski yusif Час назад
Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
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30k
Олег yusif Полчаса назад
и чо? Приматы опасны стаей. По одиночке они трусливы
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7k
Danil Sochin 2 часа назад
Молодец! Настоящий герой!
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7k
Клёст 2 часа назад
Сотрудники умеющие так сильно в бестолковку ум вколачивать, необходимы всем отделам просвещения)))
И хорошо что всё хорошо закончилось.
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3k
Двестиграмм 2 часа назад
Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
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3k
x3matic 2 часа назад
Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки
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858
Alex Belarus 2 часа назад
2 года условно и штраф в размере ~ 200€ за похищение?! Вы серьёзно???
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5k
Роман Alex Belarus Час назад
а чего ты хотел??? у нас некоторые законы написаны - даже не знаю как таких называть. вот на днях пьяный МУСОР захотел малолетку попробовать и за отказ ногу ей прострелил из травмата - вменяют ХУЛИГАНКУ!!!!
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945
Олег Шишкин 2 часа назад
Женщины сами виноваты. Ни одна не пишет в полицию заявление о похищении. Будут посадки с реальными сроками - не будут похищать. А сейчас посадка это огромная редкость.
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5k
Роман Олег Шишкин Час назад
не будет там посадок никогда... там свои правила
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
21-й век, а обезьяны продолжают жить, по своим первобытным законам.
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−4
Цесна Yasen_Perec 2 часа назад
обезьяны не все живут по таким законам, редкость но бывает, а вот у свиней не все так хорошо по традициям в общем
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27k
Peacemaker1873 2 часа назад
Просвещение в Дагестане должно быть с кулаками.
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668
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Какой красивый народный обычай
Какой красивый народный обычай
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