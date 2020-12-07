Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки

В Дагестане ежегодно регистрируется несколько десятков случаев, когда жертва обряда не хочет себя связывать узами брака с похитителем. Если раньше в подобных случаях ей приходилось выходить замуж за обесчестившего ее мужчину, теперь такие преступления расследуются в полиции. Так, совсем недавно Левашинский суд признал виновным в незаконном проникновении в дом потерпевшей и похищении человека мужчину, которого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 15 тысяч рублей.