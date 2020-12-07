Кавказская пленница: в Хасавюрте мужчина помешал похищению девушки

Трое неизвестных попытались затолкать девушку в авто, но проезжавший мимо дагестанец остановился и расшвырял похитителей.
В дагестанском города Хасавюрт прямо на улице трое неизвестных попытались похитить молодую студентку медицинского колледжа имени Башларова.
Девушка вместе с подругой возвращалась домой с занятий, когда неподалеку остановилась пара машин. Трое парней подошли к студентке и силой пытались усадить ее в легковушку.
На счастье, рядом проезжало авто, из которого выбежал мужчина и отбил пленницу. Им, как позже выяснилось, оказался сотрудник отдела просвещения Муфтията РД по г. Хасавюрт Усман Шейхов.
Как рассказала мать девушки, похитителем оказался ее бывший парень, который, узнав, что несостоявшаяся невеста хочет выйти замуж за другого, решил ее украсть. «Хочу выразить огромную благодарность Усману Шейхову за то, что он заступился за нашего ребенка. Можно назвать его поступок героическим, так как мы привыкли, что, когда кому-то требуется помощь, все включают камеру и снимают на телефон», – цитирует маму студентки агентство РИА.
В Дагестане ежегодно регистрируется несколько десятков случаев, когда жертва обряда не хочет себя связывать узами брака с похитителем. Если раньше в подобных случаях ей приходилось выходить замуж за обесчестившего ее мужчину, теперь такие преступления расследуются в полиции. Так, совсем недавно Левашинский суд признал виновным в незаконном проникновении в дом потерпевшей и похищении человека мужчину, которого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 15 тысяч рублей.
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