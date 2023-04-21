"Вот бывают такие дурачки": рыбак с риском для жизни спасал удочки с пути танкера

Очевидцы засняли очередной инцидент с любителем удить рыбу на льду, которого даже танкер согнать с насиженного места не в состоянии. Рыбак держал удочки в лунке до последнего, и только перед самим носом огромного судна успел спасти свои снасти.



Где и когда произошёл инцидент доподлинно неизвестно. Но очевидно, что недавно. На видео попал танкер "Енисей", принадлежащий Мурманскому транспортному филиалу "Норникеля".