"Вот бывают такие дурачки": рыбак с риском для жизни спасал удочки с пути танкера

Реакция компании, которой принадлежит судно, бесценна.
Очевидцы засняли очередной инцидент с любителем удить рыбу на льду, которого даже танкер согнать с насиженного места не в состоянии. Рыбак держал удочки в лунке до последнего, и только перед самим носом огромного судна успел спасти свои снасти.
Где и когда произошёл инцидент доподлинно неизвестно. Но очевидно, что недавно. На видео попал танкер "Енисей", принадлежащий Мурманскому транспортному филиалу "Норникеля".
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В компании ничего необычного в поведении рыбака не увидели — уже, очевидно, насмотрелись.
В марте там полно бегает рыбаков по льду перед пароходами — и что? Они на льдинах отрываются, уходят в море. Ну, бегают и бегают — их сотни бегает. Случилось-то что?
Представитель филиала "Норникеля" тем не менее усомнился в адекватности рыбака, снующего перед самым носом судна.
Они рискуют жизнью сотнями. В каком он состоянии был, этот беглец? Он там в адекватном состоянии?
А вы как думаете, в адекватном?
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Там в припеве про него.
(М.Н. Задорнов)
чуть в лучшем качестве:
Без нервов и криков.
Опытный, видать.
Чего волноваться-то?
Шутка.
Интересно, а вот это что?