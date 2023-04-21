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"Вот бывают такие дурачки": рыбак с риском для жизни спасал удочки с пути танкера

"Вот бывают такие дурачки": рыбак с риском для жизни спасал удочки с пути танкера

Автор:
21 апреля 2023 19:18
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   курьёз   риск   рыбак   танкер   удочки   
10312
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Реакция компании, которой принадлежит судно, бесценна.

Очевидцы засняли очередной инцидент с любителем удить рыбу на льду, которого даже танкер согнать с насиженного места не в состоянии. Рыбак держал удочки в лунке до последнего, и только перед самим носом огромного судна успел спасти свои снасти.

Где и когда произошёл инцидент доподлинно неизвестно. Но очевидно, что недавно. На видео попал танкер "Енисей", принадлежащий Мурманскому транспортному филиалу "Норникеля".

В компании ничего необычного в поведении рыбака не увидели — уже, очевидно, насмотрелись.


В марте там полно бегает рыбаков по льду перед пароходами — и что? Они на льдинах отрываются, уходят в море. Ну, бегают и бегают — их сотни бегает. Случилось-то что?

Представитель филиала "Норникеля" тем не менее усомнился в адекватности рыбака, снующего перед самым носом судна.

Они рискуют жизнью сотнями. В каком он состоянии был, этот беглец? Он там в адекватном состоянии?


А вы как думаете, в адекватном?

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Метки: видео   курьёз   риск   рыбак   танкер   удочки   
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69  комментариев
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2k
kleyman 24 часа назад
Понастроили танкеров, и людям порыбачить не дают.
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12k
vostok 3 часа назад
Страна танкероколонка.
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29k
Григорий 3 часа назад
Было это примерно в 1930-м году. Единственное столкновение гужевой повозки и ледокола. Мужик ехл по льду из Кронштадта в Ораниенбаум (6 км всего), а тут ледокол. Если ледокол первый, то тогда разворачивайся и домой или в круг верст на 60. Ледоколу тормозить тоже нельзя, только поддерживать скорость. Забавная заметка в газете тех времен. О судьбе лошади и повозки ничего не сказано.
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4k
Макс 5 часов назад
Ссылка youtu.be


Там в припеве про него.
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1k
thor2006 6 часов назад
Всех белых медведей распугали...
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9k
Павел 6 часов назад
Мог бы и объехать рыбачка!!
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3k
poбт 9 часов назад
эт че в Самаре помню в 90х на пути метеоров\ракет\восходов рыбачили сидя в камерах от камаза и гребя совками
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170
OS2712 11 часов назад
Эх, ещё бы чуть-чуть и мог бы стать лауреатом премии Дарвина!
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13k
butata 19 часов назад
Это племя реально Э6анутое
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22k
BiZ 20 часов назад
не трамвай - объедет
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11k
Злобный 20 часов назад
1.16... Бляяяя, ну клюет же клюёт, а тут сука танкер
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2k
Vladislav Grigorenko 21 час назад
Не трамвай, объедет!
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1k
alex 21 час назад
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1k
Миша 21 час назад
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818
Igor Grishaev 21 час назад
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1k
zu4ara 21 час назад
Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали...
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5k
Горожанин 22 часа назад
Походу, это не танкер, однако.
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18k
Дмитрий 22 часа назад
Представляю себе заголовок: "Неосторожный рыбак перебегал фарватер в неположенном месте и был сбит ледоколом"
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10k
Бритва 22 часа назад
на танкер посмотреть было интересно, а долб*ёбы - они и так везде.

чуть в лучшем качестве:
Ссылка www.youtube.com
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30k
Владимир 22 часа назад
Часто такое видел, люди реально дебилы, особенно эти рыбаки. Они реально как лемминги долбанутые. Я уже даже задолбался про них рассказывать если честно.
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45k
turyst 23 часа назад
Мужик спокойной всё рассчитал, быстро собрал снасти.
Без нервов и криков.
Опытный, видать.
Чего волноваться-то?

Шутка.


Интересно, а вот это что?
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