Красноярский депутат от КПРФ предложил единороссу сразиться на татами

Взаимоотношения между депутатами от КПРФ и "ЕР" давно стали притчей во языцех. Вот и на этот раз поссорившиеся слуги народа решили, что сессия горсовета Красноярска, на которой присутствовал мэр города и его замы, лучшее место для выяснения отношений.





На заседании присутствовали 24 депутата, каждый из которых по очереди брал слово и озвучивал требования граждан по устранению различных городских проблем. Однако когда очередь дошла до депутата от КПРФ Виктора Гринёва, тот решил, что избиратели подождут и обратился к единороссу Вячеславу Дюкову, предложив разрешить их личный конфликт "по-мужски" — на татами.