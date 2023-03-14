Красноярский депутат от КПРФ предложил единороссу сразиться на татами

Коммунист захотел выяснить является ли его оппонент мужчиной, женщиной или кем-нибудь ещё.
Взаимоотношения между депутатами от КПРФ и "ЕР" давно стали притчей во языцех. Вот и на этот раз поссорившиеся слуги народа решили, что сессия горсовета Красноярска, на которой присутствовал мэр города и его замы, лучшее место для выяснения отношений.
На заседании присутствовали 24 депутата, каждый из которых по очереди брал слово и озвучивал требования граждан по устранению различных городских проблем. Однако когда очередь дошла до депутата от КПРФ Виктора Гринёва, тот решил, что избиратели подождут и обратился к единороссу Вячеславу Дюкову, предложив разрешить их личный конфликт "по-мужски" — на татами.
Я слышал, что раньше он занимался дзюдо... На татами мы выясним, кто Вячеслав Игоревич — мужчина или женщина... Или ещё кто-нибудь
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Конфликт, как выяснили СМИ, заключается в том, что на днях в интервью местному телеканалу Гринёв пожаловался на руководство больницы скорой помощи (Красноярская БСМП им. Н.С.Карповича), где работал нейрохирургом. Он заявил, что его понизили до санитара по политическим мотивам, якобы он знает какую-то страшную правду о руководстве БСМП.
После интервью депутат от "ЕР" Вячеслав Дюков решил выяснить причину такого стремительного разжалования и сделал запрос в больницу. В учреждение в письменном виде ответили, что Гринёва понизили всего лишь из-за того, что тот не продлил аккредитацию.
Дюков опубликовал в соцсетях письмо из больницы и подписал, что "позиция жертвы политических репрессий совсем не красит Гринёва Игоря".
Позднее Гринёв объяснил, что у него не было другой возможности, чтобы привлечь единоросса к ответу.
Сейчас перед выборами решили меня затоптать. Несколько последних месяцев Дюков меня провоцирует, постоянно говорит пойдём, выйдем. В зале сидит прокурор, ухмыляется и не реагирует. Председатель вообще делает вид, что не замечает, что происходит. Единственный вариант хоть как-то ответить при полном бездействии остальных – это публично вызывать на татами
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