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В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции

В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции

Автор:
14 марта 2023 17:10
Сообщество : Криминал
Метки: Награда   видео   кострома   курьёз   мошенники   пенсионер   
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Аферисты красиво попались на наживку.

Как известно, у мошенников есть излюбленная категория граждан — это пенсионеры. В силу возраста они более доверчивы и зачастую у них нет возможности или навыков оперативно проверить информацию, поступающую с того конца провода. Но пенсионер Владимир Кириллович из Костромы не таков. В свои 80 лет он оказался сообразительней и бдительней любого молодого человека.


На днях ему позвонила плачущая женщина и представилась его знакомой Татьяной. Сквозь всхлипы и рыдания она сообщила пенсионеру, что попала в ДТП, по её вине пострадала девушка, а полицейский, приехавший на место аварии, требует миллион рублей, чтобы дело "замять". Затем трубку перехватил "следователь" и подтвердил сказанное женщиной.


Владимир Кириллович не растерялся и заявил, что у него сейчас таких денег нет, но он сходит к соседке и попросит взаймы недостающую сумму. Аферисты, разумеется, остались висеть на линии, чтобы не дать ему возможность позвонить настоящей Татьяне. Но костромича это ничуть не расстроило. Он действительно пошёл к соседке, но не за деньгами. Он позвонил знакомой и, убедившись, что в ДТП она не попадала, тут же набрал номер полиции. Отдел находился неподалёку и оперативники приехали за считанные минуты. Дальше разговор с аферистами вёлся под их контролем.

По совету полицейских пенсионер убедил "следователя" прислать за деньгами курьера, ведь он старенький уже, а эти ваши онлайн-переводы для него — тёмный лес. Зная психологию мошенников, полицейские не прогадали. Приехал не курьер, а один из аферистов. Владимир Кириллович передал ему деньги (за миллионом сгоняли полицейские), но рядом с подъездом и внутри его ждала засада из четырёх оперативников. Не успел он взять деньги, как с верхнего этажа спустились двое стражей порядка, повалили афериста на пол и заковали в наручники.


После успешной операции Владимира Кирилловича пригласили в региональный главк УМВД, где начальник следственного управления Илья Демидович лично поблагодарил бдительного пенсионера и вручил ему благодарность и ценный подарок.

К слову, в УМВД по Костромской области сообщили, что в тот же день злоумышленники путём обмана похитили ещё 80 и 100 тысяч рублей у двух других местных пенсионеров.

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Метки: Награда   видео   кострома   курьёз   мошенники   пенсионер   
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17  комментариев
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8k
Том Сойер 2 часа назад
Дед - молодец!!!
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39k
Example 6.2.6 11 минут назад
Всякое бывает. Может правда, а может просто информационная пропаганда в СМИ.
Но, обычно мошенники присылают левого курьера, от которого толку ноль. Он просто в точке А деньги забирает, через ближайший банк, или с собственного счёта переводит на нужный криптокошелёк удерживая свои процент, и тупо не знает кто заказчик.
Будь всё так просто, если б по задержанию тех кто приехал за деньгами, можно было раскрыть дело - давно б уже мошенников таких не было. Они ж тоже не дураки, в тюрьму не хотят, поэтому самостоятельно не светятся даже перед курьерами. Тем более речь не идёт за какие-то баснословные суммы, где один раз-рискнул, и дальше всю жизнь можно не работать.
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1k
Nick 15 минут назад
Вот как это было
Ссылка youtu.be
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1k
Миша 19 минут назад
У него миллион уже никто отжать не смог. Дали, так дали. )
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9k
Бритва 19 минут назад
судя по неуклюжему мемасику, истина где-то рядом.
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1k
Куртуазный Маньерист 20 минут назад
Деду огромный респект!
Деду огромный респект!Посмотреть
Деду огромный респект!
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20k
Davy Jones Полчаса назад
Дед ещё в ОГПУ служил видимо, его так просто не возьмёшь.
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1M
Великий Немой 45 минут назад
Красивая сказка! У меня была похожая ситуация, только полиция среагировала намного позже, чем мошенники поняли, что их раскрыли! Более того прибыл наряд ППС в форме и с автоматами! Догадайтесь с трёх раз, где искать мошенников!
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2k
ChePaev Час назад
жадность погубила разводилу, обычно они за деньгами отправляют курьера, которого в случае чего слить можно а дед молодец развел на мизинцах лоха и вытащил на встречу самого разводилу
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15k
ss 2 часа назад
Вот же мрази! Вообще ничего святого уже не осталось! Так что поделом!
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73k
Доктор Джонс 2 часа назад
Стопудово, старый чекист...
"Владимир Кириллович, это Татьяна, я попала в ДТП, просят лям, что делать? Вали свидетелей и сваливай"...
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17k
Алексей 2 часа назад
Перехетрил это как? Ему бабла заплатили?
У меня таких звонков десяток за неделю....послав нахер я всех перехитрил получается?
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13k
gavrosh 2 часа назад
Наш человек! А этих гнид давить не жалея!
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29k
albedo 2 часа назад
Я бы тех, кто обманывает стариков, сажал бы на двойной срок.
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