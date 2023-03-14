В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции

Аферисты красиво попались на наживку.
Как известно, у мошенников есть излюбленная категория граждан — это пенсионеры. В силу возраста они более доверчивы и зачастую у них нет возможности или навыков оперативно проверить информацию, поступающую с того конца провода. Но пенсионер Владимир Кириллович из Костромы не таков. В свои 80 лет он оказался сообразительней и бдительней любого молодого человека.
На днях ему позвонила плачущая женщина и представилась его знакомой Татьяной. Сквозь всхлипы и рыдания она сообщила пенсионеру, что попала в ДТП, по её вине пострадала девушка, а полицейский, приехавший на место аварии, требует миллион рублей, чтобы дело "замять". Затем трубку перехватил "следователь" и подтвердил сказанное женщиной.
Владимир Кириллович не растерялся и заявил, что у него сейчас таких денег нет, но он сходит к соседке и попросит взаймы недостающую сумму. Аферисты, разумеется, остались висеть на линии, чтобы не дать ему возможность позвонить настоящей Татьяне. Но костромича это ничуть не расстроило. Он действительно пошёл к соседке, но не за деньгами. Он позвонил знакомой и, убедившись, что в ДТП она не попадала, тут же набрал номер полиции. Отдел находился неподалёку и оперативники приехали за считанные минуты. Дальше разговор с аферистами вёлся под их контролем.
По совету полицейских пенсионер убедил "следователя" прислать за деньгами курьера, ведь он старенький уже, а эти ваши онлайн-переводы для него — тёмный лес. Зная психологию мошенников, полицейские не прогадали. Приехал не курьер, а один из аферистов. Владимир Кириллович передал ему деньги (за миллионом сгоняли полицейские), но рядом с подъездом и внутри его ждала засада из четырёх оперативников. Не успел он взять деньги, как с верхнего этажа спустились двое стражей порядка, повалили афериста на пол и заковали в наручники.
После успешной операции Владимира Кирилловича пригласили в региональный главк УМВД, где начальник следственного управления Илья Демидович лично поблагодарил бдительного пенсионера и вручил ему благодарность и ценный подарок.
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К слову, в УМВД по Костромской области сообщили, что в тот же день злоумышленники путём обмана похитили ещё 80 и 100 тысяч рублей у двух других местных пенсионеров.
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Но, обычно мошенники присылают левого курьера, от которого толку ноль. Он просто в точке А деньги забирает, через ближайший банк, или с собственного счёта переводит на нужный криптокошелёк удерживая свои процент, и тупо не знает кто заказчик.
Будь всё так просто, если б по задержанию тех кто приехал за деньгами, можно было раскрыть дело - давно б уже мошенников таких не было. Они ж тоже не дураки, в тюрьму не хотят, поэтому самостоятельно не светятся даже перед курьерами. Тем более речь не идёт за какие-то баснословные суммы, где один раз-рискнул, и дальше всю жизнь можно не работать.
"Владимир Кириллович, это Татьяна, я попала в ДТП, просят лям, что делать? Вали свидетелей и сваливай"...
У меня таких звонков десяток за неделю....послав нахер я всех перехитрил получается?