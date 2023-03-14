В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции

Как известно, у мошенников есть излюбленная категория граждан — это пенсионеры. В силу возраста они более доверчивы и зачастую у них нет возможности или навыков оперативно проверить информацию, поступающую с того конца провода. Но пенсионер Владимир Кириллович из Костромы не таков. В свои 80 лет он оказался сообразительней и бдительней любого молодого человека.





На днях ему позвонила плачущая женщина и представилась его знакомой Татьяной. Сквозь всхлипы и рыдания она сообщила пенсионеру, что попала в ДТП, по её вине пострадала девушка, а полицейский, приехавший на место аварии, требует миллион рублей, чтобы дело "замять". Затем трубку перехватил "следователь" и подтвердил сказанное женщиной.





Владимир Кириллович не растерялся и заявил, что у него сейчас таких денег нет, но он сходит к соседке и попросит взаймы недостающую сумму. Аферисты, разумеется, остались висеть на линии, чтобы не дать ему возможность позвонить настоящей Татьяне. Но костромича это ничуть не расстроило. Он действительно пошёл к соседке, но не за деньгами. Он позвонил знакомой и, убедившись, что в ДТП она не попадала, тут же набрал номер полиции. Отдел находился неподалёку и оперативники приехали за считанные минуты. Дальше разговор с аферистами вёлся под их контролем.