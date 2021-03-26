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Оговорочка: глава брянского МВД назвал коррупцию важной составляющей работы

Оговорочка: глава брянского МВД назвал коррупцию важной составляющей работы (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 17:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Брянская область   Оговорка   видео   генерал-майор   курьез   мвд   
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Журналисты, бравшие интервью у генерал-майора, заявили, что слова высокопоставленного силовика были неверно поняты. Но ролик со своего канала все же удалили.

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Метки: Брянская область   Оговорка   видео   генерал-майор   курьез   мвд   
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16  комментариев
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2k
Нескучный сад 2 часа назад
Высокопоставленный чиновник не должен быть оратором? Как мило... А что тогда он должен? Или вернее будет спросить: он, в принципе, чего-нибудь должен? Или там просто достаточно иметь выносливый и не очень шершавый язык?
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10k
Великий Кормчий 14 минут назад
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552
Колючий 18 минут назад
Хоть коррупция и зло, но занимаются они им совместно с другими ведомствами- старик Фрэйд неистово хлопает в ладоши на том свете.
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20k
pssst Полчаса назад
Это не оговорка, а ежедневная речь. Коррупция, грабежи, убийства и прочие преступления - это то, с чем работает МВД.
"Андрюха, у нас обследование трупа, возможно борьба с криминалом - по коням".
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14k
vikklu 40 минут назад
Всё правильно он сказал, честно. Таких руководителей мало.
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9
Bhaal 44 минуты назад
Чистуха
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13k
aalexey3 46 минут назад
Нет, ну вот всё в точку! Ничего он не пропустил! Это зло, которым мы занимаемся...
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2k
CynepCTepBa 48 минут назад
Интересно, что те кто стебется над этим, сами то не кристально чистые, ктото из них купил диплом, права, военник, подмазал врачу, устроил ребенка в вуз и т.д. Не было бы коррупции, где бы они сейчас были и кем бы стали?
Но это бытовая коррупция она может быть и чемто полезна иногда, готовы вы жить без нее?
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31k
Alex 53 минуты назад
Спалил контору
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10k
SpoiltNail 2 часа назад
хоть один честный человек
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1k
Александр 2 часа назад
Он, видимо, имел в виду, что важной составляющей их работы является борьба с коррупцией. Но, как говорится, ошибка про Фрейду.
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337
Дед Мазай Александр Час назад
ПРО Фрейду, Саня, это не ошибка,- это рассказ.
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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RRK 2 часа назад
Как сказал один чинуша, не будем тыкать пальцем, коррупция в Россия это двигатель экономики)))
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