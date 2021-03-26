Начальник УМВД Брянской области Владислав Толкунов оговорился во время интервью местному телеканалу. Всего одно забытое слово "борьба" с головы на ног перевернуло смысл его высказывания.

Впрочем, вопросов к Толкунову бы не было, если бы за время своей короткой реплики он оговорился лишь раз...



«Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная. Но в то же время это зло, которым занимаемся мы совместно с прокуратурой, СК, ФСБ, силовую поддержку нам оказывает Росгвардия», - заявил генерал-майор полиции во время передачи на телеканале "Брянская губерния".