Журналисты, бравшие интервью у генерал-майора, заявили, что слова высокопоставленного силовика были неверно поняты. Но ролик со своего канала все же удалили.
Начальник УМВД Брянской области Владислав Толкунов оговорился во время интервью местному телеканалу. Всего одно забытое слово "борьба" с головы на ног перевернуло смысл его высказывания.
Впрочем, вопросов к Толкунову бы не было, если бы за время своей короткой реплики он оговорился лишь раз...
«Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная. Но в то же время это зло, которым занимаемся мы совместно с прокуратурой, СК, ФСБ, силовую поддержку нам оказывает Росгвардия», - заявил генерал-майор полиции во время передачи на телеканале "Брянская губерния".
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Между тем, главный редактор телеканала Андрей Мамошин заявил, что люди не поняли высокопоставленного силовика, который не должен обладать талантом оратора, и принялись "прикалываться" на ровном месте.
«Над многими вещами шутят. Но если что-то главный человек от полиции говорит, он, наверно, вносит более глубокий смысл. А люди, которые сидят в интернете, могут переворачивать что угодно и как угодно. Интернет – это площадка не только для серьёзных вещей, но и во многом для того, чтобы что-то исковеркать. Скорее всего, он был неправильно понят, а говорил о деятельности, о борьбе с коррупцией. Там всё-таки работают не ораторы, там другая сфера деятельности. Если журналисты обязаны красноречиво говорить, то у них [полиции] немножко другая задача. А чтобы в интернете породить зерно для каких-то приколов, многого не нужно, иногда вообще ничего не нужно. Люди сами придумают над чем им поржать и создадут новость на пустом месте», - прокомментировал неприятный инцидент главред телеканала.
После того как ролик разлетелся по СМИ и соцсетям, интервью с Толкуновым пропало из YouTube-канала "Брянской губернии". Главред Мамошин на вопрос об исчезновении видео заявил, что не в курсе куда оно подевалось, поскольку недавно занял руководящую должность и только входит в курс дела.
ладно бы один раз оговорился— Yu Lee (@notatallevil) March 26, 2021
через пару секунд: "это зло, которым мы занимаемся совместно с..."
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"Андрюха, у нас обследование трупа, возможно борьба с криминалом - по коням".
Но это бытовая коррупция она может быть и чемто полезна иногда, готовы вы жить без нее?