Женщина ответила на неприличное сообщение, найденное на телефоне дочери

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Женщина максимально доходчиво объяснила подростку, что больше не потерпит неприличных сообщений от него на смартфоне дочери. В голосовом сообщении мама девушки рассказала, что ждёт юношу.
Внимание! Аудиосообщение содержит ненормативную лексику.
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Он хотел написать "щас бы порыбачить".
"Восстание машин всё ближе... " (с)
а мать-не адекватная хабалка вокзальная.