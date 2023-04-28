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Женщина ответила на неприличное сообщение, найденное на телефоне дочери

Женщина ответила на неприличное сообщение, найденное на телефоне дочери

Автор:
28 апреля 2023 15:01
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   мама   подросток   смартфон   сообщение   
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Женщина максимально доходчиво объяснила подростку, что больше не потерпит неприличных сообщений от него на смартфоне дочери. В голосовом сообщении мама девушки рассказала, что ждёт юношу.

Внимание! Аудиосообщение содержит ненормативную лексику.

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Метки: Реакция   видео   мама   подросток   смартфон   сообщение   
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11  комментариев
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
женить нельзя кастрировать!
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9k
Garpia121 15 минут назад
Пацанчик, в данном случае, даже культурнее выразился. Хотя, разница не велика.
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46k
turyst 15 минут назад
Вот это парня "проклятый Т9" подставил!

Он хотел написать "щас бы порыбачить".

"Восстание машин всё ближе... " (с)
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6k
sumrаknn Час назад
А че она на будущего и настоящего родственника гонит? В настоящем он ей родственник по языку, интеллекту, культурному уровню, словарному запасу, сексуальным фантазиям. Оба родственники - быдланы. Даже нет - и дочка тоже родственная душа, видимо. Ну а раз они так похожи и общаются - ну женится он на дочурке, укрепит связи, опустится до уровня мамашки и все пучком
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5k
Старичок 2 часа назад
если сообщение не девочка матери показала, то-бедный подросток.
а мать-не адекватная хабалка вокзальная.
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Dobriy drug

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