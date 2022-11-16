Миссия невыполнима: попытка спрятать запрещёнку до возвращения мамы

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Тот самый момент, когда родители неожиданно вернулись домой, а ты пытаешься незаметно вернуть на место ту самую кассету (журнал, книжку) для взрослых. Технично сработано!
Фух, чуть не попался!
Источник:
АНТИФИШКИ
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