Когда твои дети нашли машинку для стрижки

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Юные члены семьи обнаружили мамину машину для стрижки и как следует порезвились. Женщина была очень расстроена, но старалась держаться и не огорчать непосед.
Мама в шоке. Зато будет, что в старости вспомнить!
Источник:
АНТИФИШКИ
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И я изрезал мамины платья (хорошо только одно или два).
40 лет прошло. До сих пор стыдно.
особенно на 0:20
- Двое.
- А почему в комнате шестеро?
- К нашим малышам пришли друзья.
- Ну и как я сейчас своих от чужих отличу?
- Я их пометила. Те, что лысые с красным крестом на голове - не наши.