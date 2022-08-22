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Когда твои дети нашли машинку для стрижки

Когда твои дети нашли машинку для стрижки

Автор:
22 августа 2022 09:57
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   мама   машинка для стрижки   прикол   стрижка   
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Юные члены семьи обнаружили мамину машину для стрижки и как следует порезвились. Женщина была очень расстроена, но старалась держаться и не огорчать непосед.
Мама в шоке. Зато будет, что в старости вспомнить!

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   мама   машинка для стрижки   прикол   стрижка   
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15  комментариев
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27k
Андрей Иванов Час назад
Достричь в ноль. Делов то
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−19
гжехош цыбульский 3 минуты назад
спасибо сыну за машину
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7k
Сергей 8 минут назад
Мне так в руки ножницы попались.
И я изрезал мамины платья (хорошо только одно или два).
40 лет прошло. До сих пор стыдно.
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10k
Сергей 12 минут назад
Будет чего вспомнить, лет через 20.
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4k
Двестиграмм 15 минут назад
больше всего мне это понравилось
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особенно на 0:20
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21
S__D 23 минуты назад
- Дорогая, сколько у нас детей?
- Двое.
- А почему в комнате шестеро?
- К нашим малышам пришли друзья.
- Ну и как я сейчас своих от чужих отличу?
- Я их пометила. Те, что лысые с красным крестом на голове - не наши.
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10k
Vacony Полчаса назад
это они еще вибратор не нашли и не принесли в садик ...
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13k
Majul 38 минут назад
Чего реветь то ) Креативненько!
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1k
Шурман 41 минуту назад
Боже я плачу повернись :) под ноль и все , на будущие урок , а матери шизды от мужа
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2k
DVPET 55 минут назад
Насколько же мама должна быть зациклена на "идеальном" внешнем виде детей, чтобы по этому поводу слезы пошли?
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