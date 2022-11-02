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Мальчик остался недоволен посещением парикмахерской

Мальчик остался недоволен посещением парикмахерской

Автор:
02 ноября 2022 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   мальчик   парикмахерская   подросток   
858
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Невинный поцелуй в щёку вынудил задремавшего подростка спешно покинуть парикмахерскую. И его можно понять!

Да ну вас с такими приколами!

В некоторых парикмахерских лучше не засыпать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   Юмор   видео   мальчик   парикмахерская   подросток   
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12  комментариев
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Черножопик быстро просек,что можно свалить не заплатив.
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37k
Mamin Sibiriak 21 минуту назад
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1k
Duke_kir Полчаса назад
тупые шутки
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906
Дмитрий 45 минут назад
Нормальный пацан растет))) ни как в кино)
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113k
zubrilov Час назад
Он подумал, что его мужик поцеловал. Ваш кэп
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13k
Majul 2 часа назад
И что? Сдается мне пацаненк изумился наличию двух здоровых мужиков рядом с ним, спящим, а уж никак не посещением парикмахерской.
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3k
vasilykopkov 2 часа назад
Что-то не понял юмора...
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6k
klop 3 часа назад
И чё?
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