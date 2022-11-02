Мальчик остался недоволен посещением парикмахерской

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Невинный поцелуй в щёку вынудил задремавшего подростка спешно покинуть парикмахерскую. И его можно понять!
Да ну вас с такими приколами!
В некоторых парикмахерских лучше не засыпать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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